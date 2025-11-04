به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آخرین تحولات منطقه‌ای و تهدید گروه‌های مقاومت از سوی آمریکایی‌ها و رژیم اسرائیل، صهیونیست‌ها مدعی شدند که ایران برای رویارویی آینده با اسرائیل مقاومت عراق را مسلح می‌کند.

شبکه یازده تلویزیونی رژیم صهیونیستی مدعی شد: به تازگی تهران مرکز ثقل نفوذ نظامی خود را از غزه، لبنان و سوریه به عراق منتقل کرده است.

صهیونیست‌ها هدف ایران را افزایش آمادگی برای رویارویی آینده با این رژیم عنوان کرده‌اند.

این شبکه صهیونیستی افزود: گروه‌های مقاومت عراق در طول جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، تحت فشار دولت مرکزی در بغداد و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا، در جنگ و برای حمایت از تهران مداخله نکردند؛ اما ایران با ارسال سلاح‌های پیشرفته، آنها را برای درگیری احتمالی در آینده آماده می‌کند.

