ادعای صهیونیست‌ها: ایران مقاومت عراق را برای رویارویی آینده با اسرائیل مسلح کرده است

۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۶
شبکه یازده تلویزیونی رژیم صهیونیستی مدعی شد: به تازگی تهران مرکز ثقل نفوذ نظامی خود را از غزه، لبنان و سوریه به عراق منتقل کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آخرین تحولات منطقه‌ای و تهدید گروه‌های مقاومت از سوی آمریکایی‌ها و رژیم اسرائیل، صهیونیست‌ها مدعی شدند که ایران برای رویارویی آینده با اسرائیل مقاومت عراق را مسلح می‌کند.

صهیونیست‌ها هدف ایران را افزایش آمادگی برای رویارویی آینده با این رژیم عنوان کرده‌اند.

این شبکه صهیونیستی افزود: گروه‌های مقاومت عراق در طول جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، تحت فشار دولت مرکزی در بغداد و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا، در جنگ و برای حمایت از تهران مداخله نکردند؛ اما ایران با ارسال سلاح‌های پیشرفته، آنها را برای درگیری احتمالی در آینده آماده می‌کند.

