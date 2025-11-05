به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه رأی الیوم در واکنش به اعلام موضع جدید جوزف عون در خصوص مذاکره با رژیم صهیونیستی نوشت: رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، اعلام کرده است که مذاکره با رژیم اسرائیل تنها گزینه برای لبنان است، که این موضوع از نظر بسیاری از لبنانی‌ها و مردم عرب نوعی امتیازدهی عجولانه تلقی می‌شود. او در دو نوبت، نخست از ارتش لبنان خواسته که با نفوذ نظامی اسرائیل مقابله کند و سپس اعلام کرده که مذاکره تنها راه باقی‌مانده است. ما از هر دو موضع متعجبیم!

عبدالباری عطوان با واکنش به این اظهارات آن را منفی ارزیابی کرد و به تغییر موضع سریع رئیس‌جمهور اشاره کرده و تاکید کرد: مقابله با تجاوزات اسرائیل از حمایت اکثریت مردم برخوردار است و مذاکره بدون هیچ اقدام نظامی نقض قانون اساسی و توافق ملی لبنان محسوب می‌شود.

عطوان افزود: اعلام این مذاکره به عنوان تنها گزینه، به عنوان پاداش به رژیم اسرائیل به خاطر جنایت‌هایش در لبنان تلقی می‌شود. در حالی که لبنان در گذشته توانسته است با مقاومت، رژیم اشغالگر را عقب‌ براند و در جنگ‌ها پیروز شود.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه اضافه کرد: امید می‌رود که رئیس‌جمهور لبنان در مواضع خود بازنگری کند و به حفظ وحدت ملی و امنیت کشور توجه کند. باید به این نکته توجه کرد که اگر رژیم اسرائیل به دنبال جنگ جدیدی با لبنان باشد، احتمال شکست مجدد آن وجود دارد.

.

.....................

پایان پیام