به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرکز اسلامی در شهر دیربورن هایتس در ایالت میشیگانِ آمریکا پس از تهدید به آتش زدن مسجد توسط یک اسلام‌ستیز، تدابیر امنیتی خود را تشدید کرد. فرد تهدیدکننده طی چند روز گذشته با امام جماعت و منشی مسجد تماس گرفته و پیام‌های تهدیدآمیز گذاشته بود.

لحظاتی پیش پلیس شهر دیربورن هایتس تأیید کرد که فرد مظنون در این تهدیدات که ظاهراً در تگزاس زندگی می‌کند، شناسایی شده، ولی هنوز دستگیر نشده است.

در همین راستا، رئیس پلیس دیربورن هایتس گفت: فردی که در این منطقه زندگی نمی‌کند، با مسجد تماس گرفته و آنجا را تهدید به آتش زدن کرده؛ همچنین تهدیدهای زیادی با محتوای اسلام‌ستیزی اظهار داشته که خوشبختانه تمام مکالمات ضبط شده‌اند.

رئیس هیئت مدیره موسسه اسلامی آمریکا در بیانیه‌ای بر لزوم حفظ امنیت نمازگزاران تأکید کرد و از هماهنگی با نیروهای انتظامی و کارشناسان امنیتی برای اجرای پروتکل‌های اضافی خبر داد. او از جامعه مسلمان شهر دیربورن هایتس خواسته تا هوشیار و متحد باقی بمانند و هر مورد مشکوکی را به مسئولان اطلاع دهند.

شعبۀ میشیگانِ شورای روابط آمریکایی-اسلامی(CAIR-MI) این تهدیدها را بخشی از روند نگران‌کننده‌ای از اقدامات اسلام‌هراسانه در سطح ملی دانسته و خواستار افزایش حمایت امنیتی از مساجد و مراکز اسلامی توسط مقامات محلی، ایالتی و فدرال شده است. همچنین از عموم مردم خواسته شده با جامعه مسلمانان و سایر جوامع اقلیت همبستگی نشان دهند.

این حادثه یک روز پس از اقدامات تروریستی یک نژادپرست سفیدپوست اهل ویرجینیا رخ داد که تهدید کرده بود مسلمانان را در یکی از مساجد میشیگان خواهد کشت.

ایالت میشیگان، به‌ویژه شهر دیربورن، دارای جمیعت انبوهی از مسلمانان می‌باشد و شیعیان علی‌الخصوص شیعیان لبنانی‌تبار هم نقش پررنگی در آنجا دارند.

.....................

پایان پیام