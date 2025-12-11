به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که پس از تعلیق اخیر فعالیتها بهدلیل تشدید محدودیتهای طالبان بر کارکنان زن افغانستانی، توانسته است بخشی از برنامههای خود را در افغانستان و در مرز با ایران از سر بگیرد.
«تام فلیچر»، هماهنگکننده امور انسانی سازمان ملل، توضیح داد که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که طالبان در اواخر اکتبر حکمی صادر کرد که بر اساس آن تقریباً تمامی زنان افغانستانی از کار در مرکز پذیرش مهاجران در اسلامقلعه ــ مرز اصلی عبور افغانستانیهایی که از سوی ایران اخراج یا مجبور به بازگشت شدهاند ــ منع شدند.
فلیچر در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: از آن زمان، توانستیم تعداد اندکی از کارکنان زن بخش بهداشت را به کار بازگردانیم و برخی خدمات حیاتی درمانی بهطور محدود از سر گرفته شده است؛ اما بخشهای دیگر فعالیتها همچنان بهصورت موقت تعلیق شدهاند.
او از طالبان خواست تا تمامی محدودیتها علیه زنان افغانستانی شاغل در سازمان ملل را لغو کند.
فلیچر تأکید کرد: نبود زنان در محل کار یادآور دردناک دیگری از محدودیتهای غیرقابلقبول علیه زنان افغانستانی است.
او همچنین نسبت به مانع بزرگ دیگری که فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان را تهدید میکند ابراز نگرانی کرد و گفت که کاهش شدید کمکهای بشردوستانه در جهان، تأثیر مستقیمی بر افغانستان گذاشته است.
وی توضیح داد که کمبود بودجه باعث تعطیلی برخی خدمات شده و میزان کمکرسانی به میلیونها نیازمند را بهشدت کاهش داده است. او بهعنوان نمونه گفت که برای نخستین بار در سالهای اخیر، در زمستان امسال تقریباً هیچ کمک غذایی بینالمللی در افغانستان توزیع نشده و بیش از ۳۰۰ مرکز توزیع غذا تعطیل شدهاند.
فلیچر هشدار داد که ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان به کمک غذایی نیاز دارند که ۱.۷ میلیون نفر از آنها در معرض خطر مرگ قرار دارند اگر مداوا نشوند. پیامدهای این وضعیت فاجعهبار خواهد بود.
اوایل نوامبر گذشته، سازمانهای وابسته به سازمان ملل در افغانستان و شرکای آنها تمام عملیات خود را در مرز با ایران ــ جایی که هزاران مهاجر افغان به کشور بازمیگردند ــ بهدلیل محدودیتهای جدید طالبان بهطور کامل متوقف کردند، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهند.
