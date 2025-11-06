به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر لبنان، ضمن تأکید بر پایبندی به آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی هشدار داد و خواستار اتحاد ملی برای مقابله با این اقدامات شد.

حزب‌الله با اشاره به آتش‌بس اخیر که حاصل مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی و با وساطت هوکشتاین بود، تأکید کرد: این توافق در راستای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و بر اساس تعهداتی مشخص شکل گرفت، اما رژیم صهیونیستی به صورت مداوم آن را نقض کرده است.

در این نامه آمده است: «با وجود پایبندی دقیق لبنان و حزب‌الله به مفاد آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آن از طریق تجاوزات زمینی، هوایی و دریایی ادامه می‌دهد، و هم‌زمان تلاش می‌کند با شروط سیاسی جدید، دولت لبنان را به سمت مذاکراتی بکشاند که تنها به نفع دشمن است.»

حزب‌الله تصریح کرد: «موضوع انحصار سلاح نباید ابزار امتیازدهی در برابر دشمن یا فشار خارجی باشد، بلکه باید در چارچوب یک راهبرد ملی جامع برای دفاع و حراست از حاکمیت لبنان بررسی شود.»

در بخش دیگری از نامه آمده است: «رژیم صهیونیستی تنها حزب‌الله را هدف قرار نداده، بلکه هدف نهایی‌اش تضعیف کل لبنان، ارتش، ملت و حاکمیت آن است. هدف او گرفتن اقرار از لبنان به منافع نامشروع‌اش در کشور ما و منطقه است.»

حزب‌الله تأکید کرد: «در شرایط کنونی، کشور نباید فریب مذاکرات جدید را بخورد؛ زیرا این‌گونه مذاکرات تنها امتیازات بیشتری را برای دشمن فراهم می‌آورد، در حالی که او هرگز به تعهداتش پایبند نبوده و چیزی نمی‌دهد.»

در پایان این نامه آمده است: «ما به عنوان بخشی از لبنان، حق مشروع خود در مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز را محفوظ می‌دانیم. دفاع از کشور، نه جنگ‌طلبی است و نه نقض صلح، بلکه واکنشی مشروع در برابر دشمنی است که جنگ را بر ما تحمیل کرده است.»

حزب‌الله همچنین از «صبر ملت مقاوم لبنان» تقدیر کرده و اعلام کرده است: «عهد ما با مردم‌مان این است که در سنگر عزت و کرامت برای حفظ خاک، ملت و آینده نسل‌هایمان باقی بمانیم.»

.

.......................

پایان پیام