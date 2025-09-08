به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در پی زلزله مرگبار اخیر در استان کنر و دیگر استانهای شرقی افغانستان، مراسم فاتحهخوانی برای جانباختگان این حادثه در مرکز کنسولگری افغانستان در مشهد برگزار شد.
این مراسم با حضور شماری از علما، شخصیتهای علمی و فرهنگی، تاجران و مهاجران افغانستان همراه بود و شرکتکنندگان با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرده و برای آرامش روح جانباختگان دعا کردند.
مفتی نور محمد متوکل از مسئولین کنسولگری در مشهد، در سخنرانی خود با قدردانی از حضور گسترده مهاجران و مسئولان، بر ضرورت همبستگی و کمک به زلزلهزدگان تأکید کرد.
همچنین در این مراسم، «کتاب تعزیت» ویژه جانباختگان حادثه زلزله در ساختمان کنسولگری گشایش یافت.
رؤسا و نمایندگان ادارات استان خراسان رضوی و جمعی از دیپلماتهای مقیم مشهد نیز در این برنامه شرکت کرده و با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، حمایت خود را از آسیبدیدگان اعلام نمودند.
مسئول کنسولگری مشهد در پایان با ارائه گزارشی از میزان تلفات و خسارات ناشی از این زلزله، از همراهی و همدلی حاضران صمیمانه قدردانی کرد.
