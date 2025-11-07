آغاز پروازها به فرودگاه موصل عراق پس از توقف ۱۱ ساله

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان نینوا عراق از آغاز پروازهای داخلی به فرودگاه بینالمللی موصل خبر داد، رویدادی که برای نخستین بار پس از یازده سال رخ میدهد.
«عبدالقادر الدخیّل» استاندار نینوا در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت: هواپیمای خطوط هوایی عراق در زمین فرودگاه بینالمللی موصل در نخستین پرواز رسمی داخلی از این فرودگاه، فرود آمد.
او افزود که برنامهریزی برای راهاندازی پروازها به تمام استانهای عراق و نیز به شماری از کشورهای جهان در دست اجراست. افتتاحفرودگاه موصل، فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصادی و گردشگری استان نینوا به شمار میرود.
فرودگاه موصل از سال ۲۰۱۴ میلادی پس از تسلط گروه داعش بر این شهر از خدمت خارج شده بود.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در ماه ژوئیه گذشته فرودگاه بازسازیشده شهر موصل را رسماً افتتاح کرد، بازسازی که هشت سال پس از اعلام شکست داعش در عراق انجام شد. فرودگاه جدید برای پذیرش هواپیماهای بزرگ مسافربری و باری طراحی شده است و ظرفیت سالانه آن به ۶۳۰ هزار مسافر و ۳۰ هزار تُن بار هوایی میرسد.
داعش در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ شهر موصل – دومین شهر بزرگ عراق و مرکز استان نینوا – را تصرف کرد. اما نیروهای عراقی پس از نبردهای سنگین، توانستند شهر را در سال ۲۰۱۷ بازپس گیرند. در پایان همان سال، بغداد شکست کامل داعش را در خاک عراق اعلام کرد.
فرودگاه موصل در فوریه ۲۰۱۷ پس از سه سال نابودی و تعطیلی، دوباره به کنترل دولت عراق بازگشت. سپس در آگوست ۲۰۲۲، مصطفی الکاظمی، نخستوزیر وقت، سنگ بنای بازسازی آن را گذاشت.
