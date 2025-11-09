وضعیت اطفال مومنین و اطفال کفار در آخرت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: علما اتفاق نظر دارند که اطفال مسلمان بدون حساب وارد بهشت میشوند. از روایت امام صادق علیهالسلام نیز این معنا استفاده میشود که فرمود:
وقتی طفلی از اطفال مؤمنان بمیرد، منادی حق در ملکوت آسمان و زمین ندا میکند که: «فلانی فرزند فلانی از دنیا رفت.» اگر پدر و مادر او یا یکی از آنها مرده باشند، آن طفل را به او میدهند تا روز قیامت به او غذا بدهد. و اگر پدر و مادر یا یکی از آنها نمرده باشد، آن طفل را به فاطمه زهرا علیهاالسلام میدهند تا از او پذیرایی فرماید تا زمانی که پدر و مادر یا یکی از بستگانش بمیرد. آنگاه آن طفل را به او تحویل میدهند تا روز قیامت از او نگهداری کند.
همچنین از آن حضرت نقل شده که فرمود:
خدای متعال آن طفل را به ابراهیم و ساره میدهد تا از درختی که پستانهایی چون گاو دارد و در قصری از دور است، به او غذا دهند. هنگامی که روز قیامت برپا میشود، آنها را با لباسهای بهشتی و بوهای خوش آن روز به پدرانشان هدیه میفرستند و آنها را با پدرانشان ملوک بهشت قرار میدهند. همین است معنی قول حق تعالی که فرمود:
«وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُم بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ»
یعنی: کسانی که ایمان آوردند و ذریهشان در ایمان از آنان پیروی کردند، ذریهشان را به آنان ملحق خواهیم کرد.
این دو خبر با یکدیگر منافات ندارند، زیرا ممکن است برخی اطفال نزد فاطمه علیهاالسلام و برخی دیگر نزد ابراهیم و ساره باشند. معلوم است که این معنا مربوط به عالم برزخ است، اما در قیامت، اطفال با پدران خود خواهند بود و احتیاج به تربیت ندارند.
وضعیت اطفال کفار
علما در این مسئله اختلاف نظر دارند. برخی گفتهاند: اطفال کفار که در کودکی از دنیا میروند، وارد بهشت شده و جزو خدمتگزاران اهل بهشت میگردند. این برای آنها کمال محسوب میشود، زیرا آنان به دلیل آیه:
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا»
خلق شدهاند و نیز به دلیل کلام رسول خدا که فرمود: «هر مولودی بر فطرت خویش متولد میشود.» همچنین، کاری که موجب عذاب باشد نیز از آنان سر نزده، پس آنان اهل بهشتاند.برخی دیگر گفتهاند: اطفال کفار تابع پدر و مادر خود میباشند و داخل آتش میشوند، اما آتش آنها را نمیسوزاند. زیرا در اخبار بسیاری دیده میشود که بعضی مردم داخل آتش میشوند و آتش آنها را اذیت نمیکند. چنانکه بنابر نقل «انوار نعمانی» پیرامون کافری که مؤمن گریزان از سلطان شهر خود را مهمان کرد، فرمود: «آتش جهنم او را اذیت نخواهد کرد.»
گروهی از علما در مورد اطفال کفار توقف کرده و گفتهاند: این از اموری است که علم آن فقط مربوط به خداست. از برخی اخبار نیز همین معنا استفاده میشود.
یکی دیگر از اقوال این است که خداوند متعال به مقتضای علم خود با آنها معامله میکند: کسانی را که در صورت زنده ماندن تا وقت تکلیف، ایمان میآوردند، داخل بهشت میکند؛ و آن دسته دیگر که در صورت زنده ماندن کافر میشدند، داخل آتش خواهند شد.
صاحب «انوار نعمانی» رحمتالله علیه میفرماید: حق در مسئله آن است که اخبار ما بر آن دلالت دارد.
صدوق رحمتالله علیه در روایت صحیح از عبدالله بن سنان نقل میکند که گفت:
از امام صادق علیهالسلام پیرامون فرزندان مشرکان که قبل از رسیدن به حد تکلیف میمیرند پرسیدم که آیا داخل بهشت میشوند یا داخل آتش؟
فرمود: خدای متعال برای آنها آتشی میافروزد و به آنها گفته میشود: «در این آتش داخل شوید.» اگر داخل شدند، آتش بر آنها سرد و سلامت خواهد شد. و اگر ابا کردند و داخل نشدند، خداوند متعال میگوید: «من به شما امر کردم، اما نافرمانی کردید.» آنگاه از طرف خدا فرمان میرسد که آنها را داخل آتش گردانید.
ممکن است این آتشی که بر آنها افروخته میشود، در عالم برزخ باشد؛ همچنین ممکن است در عالم قیامت باشد. و وقتی نص صریحی در این موضوع داشته باشیم، نزاع برداشته میشود و باید قائل شد به آنچه حدیث صحیح فرموده است.
