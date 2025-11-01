به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، با هدف بررسی زمینه های همکاریهای گسترده فرهنگی و هنری میان این دو نهاد برای بهرهگیری از ظرفیت هنر در ترویج وحدت اسلامی، همدلی امت و گفتمان مقاومت تشکیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ابزارهای هنری، رساترین و مؤثرترین وسیله برای تبلیغ پیام حق هستند، گفت:
تعامل میان انجمن سینمای جوان و مجمع تقریب میتواند نقشی مؤثر در ترویج وحدت و همدلی ایفا کند، چرا که مسیر ما، مسیر هنر است.
وی با اشاره به اینکه هنری که در خدمت حقیقت، انسانیت و راستی قرار گیرد، ارزشمند است، افزود: بسیاری از مفاهیم والا در حوزه گفتمان اسلامی و مقاومت بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه را میتوان از طریق زبان هنر به جهانیان عرضه کرد لذا این آمادگی وجود دارد که در قالب جشنوارههای داخلی و بینالمللی، همکاریهای گستردهای با سینمای جوان داشته باشیم.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: هنر میتواند پلی میان دلهای مؤمنان و ابزاری برای بازتاب روح برادری در امت اسلامی باشد قطعا امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند روایت هنرمندانه از حقیقت وحدت و مقاومت هستیم؛ روایتی که دلها را به هم نزدیک و نگاههای مسلمین را به سوی آیندهای مشترک هدایت کند.
در ادامه، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، با اشاره به جایگاه والای تقریب مذاهب در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت:
با توجه به اینکه تقریب و موضوع وحدت از مسائل راهبردی و مورد تأکید نظام است، همکاری میان دو نهاد میتواند در قالب پروژههای مشترک و مؤثر فرهنگی و هنری به طور مطلوب محقق شود.
وی همچنین بر اجرای همکاریهای عملی در زمینههایی همچون برگزاری جشنوارهها و رویدادهای مشترک فرهنگی و هنری، تولید آثار کوتاه و مستند، عکس و چندرسانهای، ایجاد بخش ویژه برای حضور فیلمسازان اهل سنت و نیز توسعه سینمای سیار برای عرضه آثار در سطح ملی و منطقهای تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست که با هدف بررسی راههای همکاری مشترک برگزار شد، امیر ارزانی مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و محمد عنایتی رییس حوزه دفتری نیز حضور داشتند
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما