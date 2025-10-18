خشنودی مسلمانان هانوفر آلمان از احداث یک مسجد جدید در موقعیت مناسب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد مرکزی هانوفر آلمان قرار است به‌زودی شکل‌وشمایل تازه و چشمگیری به خود بگیرد و با تخریب ساختمان قدیمی یک مکان عبادی جدیدتر در قلب این شهر احداث شود. برنامه ساخت مسجد جدید شامل سالن نماز بزرگ‌تر و طراحی معماری با گنبد و مناره است و بسیاری از مسلمانان این پروژه را نه تنها یک نیاز عملی، بلکه نمادی از حضور مستمر خود در این شهر می‌دانند.

امام این مسجد در نماز جمعه این هفته اظهار داشت که جامعه مسجد در حال آغاز فصلی جدید است و اعضا نسبت به این تغییرات حس‌وحال شدیدی دارند. بسیاری از بازدیدکنندگان ابراز امیدواری کردند که ساخت سریع مسجد آغاز شود و امکانات لازم، مانند پارکینگ برای بازدیدکنندگان از خارج شهر، در نظر گرفته شود.

این مسجد برای اعضا جنبه نمادین نیز دارد؛ به گفته محمد توراسی، یکی از اهالی مسجد، احداث مسجد جدید در مرکز شهر نشان‌دهنده جایگاه پایدار و شایسته مسلمانان در جامعه است و یادآور این است که بسیاری از مسلمانان، که زمانی به عنوان کارگران مهمان در فضاهای موقت نماز می‌خواندند، اکنون ریشه‌دار و بخشی از هویت شهری هانوفر هستند.

همچنین قرار است جامعۀ مسجد هانوفر برنامه‌های ویژه برای کودکان و بزرگسالان، آشپزی برای بی‌خانمان‌ها و میزبانی افطارهای رمضان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان را در دستور کار داشته باشند.

ملانی گوندوز، از اعضای فعال مجسد هانوفر، تأکید کرد که در این مسجد همه افراد صرف‌نظر از دین خود، مورد استقبال قرار می‌گیرند و این مسجد مکانی برای همبستگی و مشارکت اجتماعی است.

