به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی باقریان» معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گلستان در گفت‌وگویی اظهار کرد: باشگاه قرآنی دانشجویان استان گلستان با همکاری سازمان دانشجویان و سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور تشکیل و در استان، ذیل معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گلستان و با همراهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و معاونت‌های فرهنگی دانشگاه‌های سراسر استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به اهداف این باشگاه دانشجویی اظهار کرد: این باشگاه متشکل از تمامی دانشجویان فعال در عرصه‌های مختلف قرآنی چه در حوزه حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن و چه در عرصه‌های رسانه‌ای، هنری و فرهنگی مرتبط با قرآن کریم از دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، ملی مهارت و علمی‌کاربردی سراسر استان است.

باقریان تاکید کرد: در گام نخست هر دانشگاه یک شورای مرکزی متشکل از هفت نفر را انتخاب و معرفی کرده و پس از آن فرایند جذب دانشجویان علاقه‌مند را آغاز می‌کند، از این‌رو در ادامه تعداد زیادی از دانشجویان به این مجموعه می‌پیوندند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گلستان خاطرنشان کرد: باشگاه قرآنی دانشجویان با هدف ترویج فرهنگ قرآن کریم، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مسابقات قرآنی، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، نشست‌های تحلیل و معرفی مفاخر قرآنی و نیز اجرای برنامه‌های دانشجویی مبتنی بر معارف قرآن در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها فعالیت خواهد داشت.

وی تربیت نیروهای متخصص را یکی از محورهای مهم این باشگاه دانست و گفت: یکی از اهداف جدی باشگاه، تربیت دانشجوی خبرنگار قرآنی و ارتقای سطح علمی و مهارتی دانشجویان در زمینه‌های حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم است تا در سطوح مختلف رشد و بالندگی داشته باشند.

باقریان از همکاری‌های گسترده این باشگاه با اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، موسسات و خانه‌های قرآنی استان خبر داد و اظهار کرد: دانشجویان عضو این باشگاه همچنین با تولیدات رسانه‌ای، هنری، ادبی و علمی خود، معارف قرآن کریم را با زبان علم و هنر در فضای دانشگاهی به سمع و نظر دانشجویان خواهند رساند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گلستان از حمایت‌های ارزشمند مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان در شکل‌گیری و پیشبرد اهداف این باشگاه قدردانی کرد و گفت: ان‌شاالله در پایان سال جاری، طی همایش باشکوهی از دانشجویان فعال و سرآمد قرآنی استان تجلیل ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.

