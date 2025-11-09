به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی استمرار عدم بارش نزولات آسمانی و بحران خشکسالی که گریبان‌گیر استان تهران و دیگر مناطق کشور شده است، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از مسئولان این شورا درخواست کرد تا شرایط برگزاری نماز باران در تهران فراهم گردد.

در این نامه، ستاد استان تهران اعلام کرده است که آمادگی کامل برای همکاری و هم‌افزایی در اجرای فوری این تصمیم و هماهنگی‌های لازم را دارد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که فعالان فرهنگی و مذهبی بر اهمیت اقدام جمعی در مواجهه با بحران‌های طبیعی تأکید دارند و انتظار می‌رود با همکاری نهادهای ذی‌ربط، این برنامه، عملیاتی شده و در فضایی پرشور و مؤمنانه برگزار گردد.

