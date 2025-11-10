به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد هادی طلعتی در نشست دوره ای پژهشکده مجد به نقد و بررسی کتاب «عدالت به مثابه دوستی» با نگاهی انتقادی و تحلیلی به مفاهیم بنیادین این اثر پرداخت و پرسشهایی اساسی درباره امکان جایگزینی دوستی با عدالت در ساختارهای اجتماعی و حقوقی مطرح کرد.
عدالت نابینا یا عدالت دوستانه؟
عضو هیئتمدیره پژوهشکده مجد در ابتدای سخنان خود با اشاره به این نکته که عدالت باید «نابینا» باشد، گفت: اگر عدالت بخواهد با چشمان باز و بر اساس روابط دوستانه عمل کند، ممکن است در عمل به تبعیض و بیعدالتی منجر شود. عدالت باید مستقل از احساسات و روابط شخصی باشد تا بتواند بهدرستی در جامعه اجرا شود.
وی با طرح مثالی از سیاستگذاری اقتصادی افزود: فرض کنید وزیر اقتصاد اعلام کند که حقوقها در عید ده درصد افزایش مییابد. اگر همزمان قیمت کالاها نیز ده درصد بالا رود، عملاً تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نشده است. این مثال نشان میدهد که عدالت در تصمیمگیری باید مبتنی بر اصول عقلانی و فارغ از ملاحظات احساسی باشد.
آیا دوستی میتواند جای عدالت را بگیرد؟
استاد طلعتی با اشاره به دیدگاه ارسطو مبنی بر اینکه در میان دوستان نیازی به عدالت نیست، گفت: این ایده در فضای نظری جذاب است، اما در عمل با چالشهای جدی مواجه میشود. حتی در روابط دوستانه، اگر عدالت نادیده گرفته شود، ممکن است به ظلم منجر شود. بنابراین، دوستی نمیتواند جایگزین کامل عدالت باشد.
وی افزود: اگر معلمی بخواهد بر اساس دوستی و احسان با دانشآموزان رفتار کند، ممکن است در ارزیابیها دچار تبعیض شود. در چنین شرایطی، عدالت قربانی احساسات میشود و این مسئله در نهادهای رسمی قابل پذیرش نیست.
بررسیهای موردی: عدالت در عمل
استاد طلعتی در ادامه به پژوهشهای دکتر رحیمی اشاره کرد و گفت: دکتر رحیمی در کانالهای تلگرامی و واتساپی خود با عنوان "تأملات و تدفع"، بیش از پنجاه پرونده حقوقی را به صورت مطالعات موردی بررسی کردهاند. ایشان تلاش کردهاند نشان دهند که چگونه میتوان نظریه عدالت به مثابه دوستی را در حقوق قراردادها، شبهجرمها و حتی پروندههای کیفری به کار گرفت.
وی این تلاشها را درخور تحسین دانست و افزود: در مواردی که فردی مرتکب شبهجرم شده، این پرسش مطرح است که چگونه میتوان با رویکرد دوستانه، عدالت را اجرا کرد. دکتر رحیمی نشان دادهاند که حتی در پروندههای کیفری، میتوان با نگاهی انسانیتر و دوستانهتر، به راهحلهای مؤثرتری رسید.
نقدها و تأملات پایانی
استاد طلعتی با اشاره به برخی نقدهای وارد بر این نظریه گفت: ممکن است برخی قضات یا حقوقدانان با این دیدگاه موافق نباشند و آن را غیرعملی بدانند. اما تلاش برای ارائه راهکارهای نو در حوزه عدالت اجتماعی، گامی ارزشمند در مسیر تحول نظام حقوقی است.
عضو هیئتمدیره پژوهشکده مجد در پایان با اشاره به سخنان یکی از قضات حاضر در کنفرانس تهران گفت: در جامعهای که روابط دوستانه حاکم است، شاید نیازی به عدالت نباشد، اما در ساختارهای رسمی و حقوقی، دوستی به تنهایی نمیتواند جای عدالت را بگیرد. باید دید که این نظریه تا چه حد قابلیت اجرا دارد و چه پیامدهایی در نظام قضایی خواهد داشت.
کتاب عدالت به مثابه دوستی تلاشیست عمیق و نوآورانه برای بازاندیشی در مفهوم عدالت، با تکیه بر ارزشهای اخلاقی ریشهدار در تجربه انسانی، بهویژه مفهوم دوستی. سیوهان تان، با الهام از آموزههای فلسفی اسلامی، مسیحی و سنتهای فلسفه غربی، به جای تصور عدالت به عنوان یک اصل خشک و ساختاری، آن را بهمثابه رابطهای زنده، انسانی و مبتنی بر همدلی و مراقبت بازتعریف میکند. این رویکرد تازه، افقهایی تازه برای تفکر در باب عدالت اجتماعی، حقوق بشر و سیاست اخلاقی میگشاید.
در این کتاب، نویسنده با بهرهگیری از آموزههای فیلسوفان اخلاق مانند مارتا نوسبام، ارسطو و مفاهیم مطرح در الهیات مسیحی و اسلامی، میکوشد نشان دهد چگونه روابط انسانی، مانند دوستی، میتوانند الگوی مناسبی برای درک و اجرای عدالت باشند. این نگاه، عدالت را نه صرفاً در قوانین، بلکه در کیفیت روابط انسانی، توجه به کرامت دیگران و تعهد به خیر جمعی دنبال میکند. تان همچنین تأکید میکند که دوستی به مثابه یک رابطه اخلاقی، بر همدلی، احترام متقابل و مسئولیتپذیری استوار است؛ عناصری که برای ساختن جامعهای عادلانه ضروریاند.
محمدهادی طلعتی در ترجمه خود توانسته است مخاطب ایرانی را به درکی تازه و تأملبرانگیز از عدالت و اخلاق برساند. عدالت به مثابه دوستی نه تنها یک اثر نظری قابل تأمل در فلسفه اخلاق و سیاست است، بلکه پیشنهادی برای نوسازی نگاه ما به روابط انسانی، جامعه و حتی سیاستورزی در دوران بحرانهای اخلاقی معاصر محسوب میشود.
این اثر با ترجمه محمدهادی طلعتی و به کوشش حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر امیر محلاتی عرضه شدهاست.
..............................
پایان پیام/
نظر شما