بازداشت جوان مصری به دلیل قرائت آیات قرآن درباره فرعون در موزه بزرگ + ویدئو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت گردشگری و آثار مصر اعلام کرد که پس از انتشار ویدئویی از یک جوان در حال قرائت آیات قرآن در موزه بزرگ مصر، تحقیقات رسمی در این‌باره آغاز شده است. برخی منابع نیز از بازداشت این فرد خبر داده‌اند.

در این ویدئو که به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک بلاگر در حالی که جمعی از بازدیدکنندگان او را با تلفن‌های همراهشان فیلم‌برداری می‌کنند، آیات سوره «غافر» را با صدای بلند قرائت می‌کند؛ آیاتی که بخشی از داستان فرعون و حضرت موسی را روایت می‌کند.

منابع وزارتخانه تأکید کرده‌اند که اگرچه این اقدام از نظر شرعی تخلف محسوب نمی‌شود، اما از نظر فرهنگی و تمدنی، ناسازگار با فضای علمی و تاریخی موزه تلقی می‌شود. موزه بزرگ مصر، بزرگ‌ترین موزه جهان است که به تمدن مصر باستان اختصاص دارد و استفاده از آن به‌عنوان پس‌زمینه برای جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی، رفتاری غیرقابل قبول دانسته شده است.

این منابع افزودند که هدف اصلی بازدید از چنین مکان‌هایی باید یادگیری، احترام به میراث و تجربه فرهنگی باشد، نه تبدیل آن به صحنه‌ای برای نمایش‌های شخصی یا تولید محتوای سطحی.

وزارت گردشگری مصر همچنین اعلام کرد که ضمن احترام به همه باورهای دینی، بر حفظ هویت فرهنگی و شأن علمی موزه تأکید دارد و با هرگونه استفاده نادرست از فضاهای تاریخی برخورد خواهد کرد.

..............................

پایان پیام/ 167