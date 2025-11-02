به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر، شامگاه شنبه رسماً موزه بزرگ مصر را افتتاح کرد؛ موزه‌ای که کار ساخت آن بیش از دو دهه پیش آغاز شده بود و افتتاحش بارها به تعویق افتاده بود.

السیسی در سخنرانی خود گفت: امشب مصر افتتاح موزه بزرگ مصر را جشن می‌گیرد و فصلی تازه از تاریخ حال و آینده خود می‌نویسد. این موزه بزرگ‌ترین موزه جهان است که به یک تمدن واحد اختصاص دارد.

با اعلام رسمی افتتاح، آسمان قاهره با آتش‌بازی‌های سبز و قرمز درخشید و بنا بر اعلام رسمی، موزه از هفته جاری پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

در مراسم افتتاح که ده‌ها هیئت رسمی، رؤسا و پادشاهان کشورهای مختلف در آن حضور داشتند، برنامه‌های هنری توسط هنرمندان مصری اجرا شد و نمای بیرونی موزه با نور سبز روشن گردید.

السیسی تأکید کرد که ساخت موزه حاصل همکاری گسترده بین‌المللی با شرکت‌ها و مؤسسات جهانی است و افزود: این بنای عظیم تنها مکانی برای نگهداری آثار باستانی نیست، بلکه گواهی زنده بر نبوغ انسان مصری است.

مصطفی مدبولی نخست‌وزیر مصر، نیز پیش از مراسم در سخنانی گفت: این موزه بنایی جهانی است که مصر آن را به عنوان هدیه‌ای به تمام جهان تقدیم می‌کند. رؤیایی بود که سی سال پیش در ذهن ما شکل گرفت و امروز به حقیقت پیوسته است.

او افزود که اجرای پروژه مدتی به دلیل شرایط دشوار پس از سال ۲۰۱۱ متوقف شد، اما بخش اعظم عملیات ساخت در هفت تا هشت سال گذشته انجام گرفته است.

موزه بزرگ مصر با نیم میلیون متر مربع مساحت طی بیش از ۲۰ سال ساخته شده و هزینه آن بیش از یک میلیارد دلار بوده است. گنجینه اصلی موزه، مجموعه کامل آثار توت‌عنخ‌آمون، فرعون نامدار مصر باستان است که در سال ۱۹۲۲ در دره پادشاهان در جنوب مصر کشف شد. این مجموعه شامل حدود ۵ هزار قطعه است که تاکنون در موزه‌های مختلف پراکنده بود یا در تورهای جهانی به نمایش گذاشته می‌شد، اما اکنون برای نخستین‌بار در یک تالار واحد گردآوری شده است.

در مجموع، بیش از ۱۰۰ هزار اثر باستانی در موزه بزرگ مصر نگهداری می‌شود که نیمی از آن‌ها در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت؛ مجموعه‌ای که آن را به بزرگ‌ترین موزه اختصاص‌یافته به یک تمدن در جهان تبدیل می‌کند؛ تمدنی که شامل ۳۰ سلسله در طول ۵ هزار سال تاریخ است.

افتتاح رسمی موزه بزرگ مصر بارها به دلایل مختلف از جمله جنبش‌های بهار عربی، همه‌گیری کرونا و تنش‌های منطقه‌ای، از جمله جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اسرائیل علیه ایران، به تعویق افتاده بود.

در همین ارتباط، «حسین بصیر» باستان‌شناس مصری در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: آینده موزه بستگی به نگهداری منظم و برنامه‌ریزی‌شده از ساختمان و گنجینه‌های آن دارد. اگر این شور و توجه کنونی حفظ نشود، موزه ممکن است به‌سرعت جذابیت خود را از دست بدهد و شمار بازدیدکنندگان کاهش یابد.

