فتوای جنجالی مفتی جدید عربستان درباره آثار فرعونی همزمان با افتتاح موزه بزرگ مصر

«صالح الفوزان»، مفتی جدید عربستان سعودی، با انتشار فتوای قدیمی خود درباره حکم شرعی بازدید از آثار فرعونی در مصر، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. این فتوا همزمان با افتتاح رسمی موزه بزرگ مصر در قاهره بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

فتوای مورد بحث مربوط به سال ۲۰۲۳ میلادی، دو سال پیش از انتصاب رسمی الفوزان به عنوان مفتی اعظم عربستان است. در این فتوا که در صفحه رسمی یوتیوب او منتشر شده، از الفوزان پرسیده شده بود: «آیا بازدید از آثار فرعونی و دیدن اجساد مومیایی‌شده در مصر جایز است؟» او در پاسخ گفت:

«اگر هدف از بازدید، عبرت‌گیری، ترس از خدا و تأمل در سرنوشت اقوام پیشین باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر هدف، تفریح، تحسین تمدن فرعونی و تمجید از قدرت و پیشرفت آن‌ها باشد، جایز نیست.»

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام درباره عبور از دیار ثمود در مسیر غزوه تبوک افزود: «نباید با تحسین به سوی اقوام معذب رفت، مگر آن‌که با حالت اندوه و عبرت باشد.»

واکنش دارالافتای مصر

در مقابل، دارالافتای مصر در بیانیه‌ای رسمی درباره جایگاه آثار تاریخی در اسلام اعلام کرد: «تمدن‌های باستانی مانند مصر، فارس و روم، تاریخ خود را از طریق نقوش، مجسمه‌ها و سنگ‌نگاره‌ها ثبت کرده‌اند. مطالعه این آثار، شناخت زبان، فرهنگ، دانش پزشکی و کشاورزی آن‌ها را ممکن می‌سازد و قرآن نیز مردم را به سیر در زمین و عبرت‌گیری از گذشته دعوت کرده است.»

دارالافتای مصر تأکید کرد که نگهداری آثار تاریخی در موزه‌ها برای اهداف علمی، آموزشی و فرهنگی نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه می‌تواند در خدمت ایمان و معرفت باشد.

