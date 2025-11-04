به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع حقوقی در مصر اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور، «مصطفی العدوی» روحانی شناخته‌شده را در استان دقهلیه بازداشت کرده‌اند. این خبر را خالد المصری، وکیل دادگستری، در صفحه شخصی خود در فیسبوک منتشر کرد.

به گفته المصری، یکی از فرزندان شیخ العدوی با او تماس گرفت و خبر بازداشت پدرش را پس از نماز ظهر در منزل شخصی‌اش تأیید کرد. او در پایان نوشته‌اش ابراز امیدواری کرده که «ان‌شاءالله موضوع ساده باشد و به‌خیر بگذرد.»

دلیل بازداشت این روحانی، انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی بوده که در آن آثار موجود در موزه بزرگ مصر را «اصنام فرعونی» خوانده و آن‌ها را مورد تکفیر قرار داده است.

العدوی در این ویدیو گفته بود: «در این موزه بزرگ، برخی از اصنام و مجسمه‌های فرعون‌ها، گنجینه‌های آن‌ها و روش‌های مومیایی‌سازی گردآوری شده‌اند.» او خطاب به مردم مصر افزود: «اگر قرار است موزه‌ای بسازید که آثار فرعون را در خود جای دهد، آن را برای عبرت ببینید نه برای افتخار به کافران.»

وی در پایان پیام خود هشدار داد: «می‌ترسم قلب یک مسلمان با محبت فرعون و خاندانش آلوده شود.»

انتشار این ویدیو هم‌زمان با مراسم افتتاح باشکوه موزه بزرگ مصر، که به‌عنوان بزرگ‌ترین موزه جهان برای یک تمدن واحد شناخته می‌شود، موجی از انتقاد و خشم را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت.

یکی از کاربران مصری در فیسبوک نوشت: «درخواست رسمی به دادستان کل برای پیگیری قضایی علیه شیخ مصطفی العدوی به‌دلیل توهین به تمدن مصر و بی‌ارزش جلوه دادن موزه بزرگ مصر!»

........................................

