مرکز اسلامی وین میزبان همایش توانمندسازی زنان با الگوگیری از حضرت خدیجه (س) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی وین میزبان رویدادی الهامبخش با محوریت توانمندسازی زنان و کسبوکار بود. این برنامه با سخنرانی درباره حضرت خدیجه (سلامالله علیها) بهعنوان نخستین زن کارآفرین آغاز شد و جایگاه او در تاریخ تجارت و نقش الگوییاش برای زنان امروز را برجسته کرد.
در ادامه، یک نشست گفتوگومحور باحضور کارآفرینان زن از صنایع مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان فرصت یافتند تا از تجربیات عملی، نکات حقوقی و اطلاعات مالیاتی بهرهمند شوند. این بخش برنامه با تبادل ایده و شبکهسازی همراه بود و بستری برای یادگیری و ارتقای مهارتهای حرفهای زنان فراهم کرد.
همچنین در ادامۀ برنامه، با ارائه غذاهای سنتی و فضای دوستانه و صمیمی، همایش به محلی برای گفتگو، تعامل و ایجاد ارتباطات جدید تبدیل شد.
