پویش جامعۀ اسلامی اتریش: به ممنوعیت حجاب در مدارس نه بگویید!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه اسلامی اتریش (IGGÖ) از شهروندان خواست تا با حمایت از موضع‌گیری این نهاد در مخالفت با قانون پیشنهادی ممنوعیت حجاب در مدارس، حق انتخاب و آزادی دینی دختران را حفظ کنند.

این قانون پیشنهادی با عنوان «قانون تقویت خودمختاری دختران نابالغ در مدارس از طریق ممنوعیت حجاب (۴۱۸/SN-۴۴/ME) در اتریش مطرح شده و جامعه اسلامی اتریش آن را اقدامی علیه آزادی دینی و حق تصمیم‌گیری خانواده‌ها می‌داند.

گفتنی است آمارهای اخیر تغییرات قابل توجهی را در شاکلۀ ادیان دانش‌آموزان مدارس دورۀ ابتدایی در وین، پایتخت اتریش، را نشان می‌دهد. مسلمانان اکنون بیش از ۳۵ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند که گفته می‌شود این روند در حال افزایش است.

