مردم اتریش در روز درهای باز مساجد از مرکز اسلامی وین بازدید کردند + تصاویر

۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷
مرکز اسلامی وین، به مناسبت روز درهای باز مساجد اتریش، میزبان شمار زیادی از علاقه‌مند به فرهنگ و آموزه‌های اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته، مرکز اسلامی وین، اتریش، میزبان بازدیدکنندگان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، به مناسبت روز درهای باز مساجد اتریش بود تا با فعالیت‌ها، معماری و جامعه مسلمانان این مرکز آشنا شوند. شمار زیادی از بازدیدکنندگان از فرصت استفاده کرده و پرسش‌های خود را مطرح کردند و در گفتگو با مسئولان و اعضای مرکز شرکت کردند.

برنامه این روز با سخنرانی‌ امید وورال، رئیس مرکز اسلامی وین، آغاز شد و شامل بازدید از مسجد، سخنرانی علمی دکتر علی اوزدیل، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه، ایستگاه‌های آموزشی و فرهنگی و همچنین پذیرایی ویژه از شرکت‌کنندگان بود. این برنامه فرصتی فراهم کرد تا بازدیدکنندگان از نزدیک با جنبه‌های مختلف ایمان، معماری و زندگی اجتماعی مسلمانان در وین آشنا شوند.

مرکز اسلامی وین از حضور گرم بازدیدکنندگان و تلاش‌های داوطلبانه بسیاری از اعضا قدردانی کرد و تأکید نمود که چنین برنامه‌هایی به تقویت همبستگی، تفاهم و گفتگوی بین فرهنگی و مذهبی کمک می‌کند.

