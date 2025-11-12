به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته اجرایی شورای اسقفهای کاتولیک لبنان در بیانیهای از علاقهمندان خواست تا با کمکهای مالی، هزینههای مرتبط با سفر پاپ فرانسیس به لبنان را پوشش دهند تا امکان استقبال شایسته از وی فراهم شود.
طبق گزارش الاخبار، رئیس کمیته مالی این شورا اعلام کرده است که تاکنون نیمی از مبلغ مورد نیاز تأمین شده و تمامی کمکها با شفافیت ثبت و رسید رسمی دریافت خواهند کرد.
وی تأکید کرد که این کمکها هیچ امتیاز ویژهای در جریان سفر پاپ ایجاد نمیکند و هر مبلغ، هرچند کوچک، مورد استقبال است.
هزینههای سفر شامل حمل و نقل دهها هزار شرکتکننده، تأمین اتوبوسها، آب و غذا، تجهیزات صوتی و نوری، چاپ بنر و پرچم و تدابیر مقابله با باران است.
به گفته زکار، هزینه سفر پاپ بندیکتوس شانزدهم در سال ۲۰۱۲ حدود ۵ میلیون دلار بود که بخش عمده آن توسط دولت تأمین شد و انتظار میرود هزینه سفر فعلی تقریباً مشابه باشد.
کمیته همچنین اعلام کرده که جدول تفصیلی تمامی کمکها و نحوه مصرف آنها بعداً منتشر خواهد شد، مگر در مواردی که کمککننده بخواهد نامش ذکر نشود.
