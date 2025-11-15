سعدیه شیراز باید به مرکز رویدادهای فاخر فرهنگی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، بهزاد مریدی در جلسه شورای معاونین این ادارهکل که با هدف معرفی مدیر جدید مجموعه سعدیه برگزار شد، گفت: سعدیه نهتنها آرامگاه یکی از بزرگترین شاعران و حکیمان ایرانزمین، بلکه نماد هویت فرهنگی و انسانی ملت ایران است. ما باید این مجموعه را به یکی از مراکز اصلی برگزاری رویدادهای فاخر فرهنگی کشور و محل ارتباط معنوی دوستداران شیخ اجل در سراسر جهان تبدیل کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر لزوم ساماندهی و احیای منظر تاریخی مجموعه سعدیه افزود: مدیریت متمرکز این مجموعه باید با رویکرد علمی و فرهنگی عمل کند تا علاوه بر حفاظت از بنا، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی، تعاملات بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و پژوهشگران فراهم شود.
مریدی همچنین از برنامه ادارهکل برای ایجاد پایگاه دادههای تخصصی سعدیشناسی خبر داد و گفت: هدف ما این است که سعدیه به مرکزی برای تولید دانش، فرهنگ و هنر تبدیل شود و در سطح ملی و جهانی بدرخشد.
او در پایان ضمن معرفی امین تجلی اردکانی بهعنوان مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی سعدیه، از وی خواست با همکاری معاونتهای مختلف ادارهکل، مسیر شکوفایی فرهنگی و ارتقای جایگاه سعدیه را با جدیت دنبال کند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما