دارالسلام، تجلی سنت ۵۰۰ ساله زیارت در شیراز؛ واگذاری مدیریت به شهرداری در مسیر نهایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مهدی پارسایی معاون گردشگری استانداری فارس، در آیین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با اشاره به دغدغه‌ای که نزدیک به دو دهه در خصوص وضعیت این مجموعه وجود داشته، گفت: دارالسلام سال‌ها در بلاتکلیفی بود، اما خوشبختانه مدیریت شهری به‌طور جدی وارد عمل شده و در مسیر ساماندهی آن قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت این آرامستان از منظر گردشگری فرهنگی، به نقل از شیخ سعدی گفت: سه چیز پایدار نمی‌ماند: ملک بی‌سیاست، مال بی‌تجارت و علم بی‌بحث. پایداری فرهنگی نیز نیازمند توجه، گفتگو و برنامه‌ریزی است.

پارسایی فرهنگ زیارت را یکی از عناصر شکل‌گیری هویت شیراز دانست و افزود: در شیراز، سنت زیارت با قدمتی حداقل ۵۰۰ ساله وجود دارد که شیرازی‌ها آن را سنت وخمه می‌نامند. دارالسلام، تجلی بخشی از این سنت زنده است که خوشبختانه از گزند روزگار تا امروز محفوظ مانده است.

وی با اشاره به تصرفات محدود در این مجموعه، دارالسلام را یکی از ارزشمندترین گورستان‌های جهان خواند و اظهار کرد: این آرامستان، بخش جدی از منظر زیارتی شهر شیراز است و نباید صرفاً در محدوده بافت تاریخی به آن نگاه کرد. مشاهیر مدفون در دارالسلام، هر یک از بزرگان تاریخ و فرهنگ این دیار هستند.

معاون گردشگری فارس با اشاره به جلسات هماهنگی اخیر در مرکز استان، گفت: نقدهای علمی مطرح‌شده شنیده شده‌اند؛ در مواردی که نقدها وارد بوده، کار متوقف شده و در بخش‌هایی که اقدامات علمی و مرمتی انجام شده، پیشرفت حاصل شده است. اداره اوقاف نیز با جدیت در این مسیر همراهی کرده است.

وی از واگذاری مدیریت مجموعه دارالسلام به شهرداری شیراز خبر داد و افزود: این واگذاری با هدف برنامه‌ریزی دقیق برای منظر زیارتی شهر انجام می‌شود. شهردار شیراز نیز با تعیین مسیرهای شفاف و مصادیق مشخص، زمینه اجرای طرح را فراهم کرده است.

پارسایی در پایان ابراز امیدواری کرد که تا ماه رمضان و عید پیش‌رو، گورستان دارالسلام برای بازدید عمومی آماده شود و شهروندان بتوانند با بخشی از مشاهیر مدفون در این مجموعه آشنا شوند. وی این اقدام را گامی مهم در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی شیراز دانست.

