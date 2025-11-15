به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین رحیم صفری گرائی در مراسم رونمایی از سند رویکرد مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با تأکید بر جایگاه ویژه این آرامستان در حافظه تاریخی و فرهنگی شهر شیراز، گفت: دارالسلام شناسنامه شیراز است؛ مجموعه‌ای که هویت، تاریخ و اصالت این شهر را در خود جای داده و باید با نگاه فرهنگی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روند مذاکرات میان نهادهای مسئول، از نهایی شدن تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره کل اوقاف، شهرداری شیراز و اداره میراث فرهنگی استان فارس خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دوره مدیریت شهردار اسدی، اکنون به توافق نسبی رسیده و در مرحله نهایی قرار دارد. ان‌شاءالله عملیات اجرایی آن به‌زودی توسط شهرداری آغاز خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقف فارس همچنین به موضوع سند مالکیت گورستان دارالسلام اشاره کرد و گفت: آگهی نوبتی ثبت سند مالکیت این قبرستان تاریخی در اداره ثبت اسناد درج شده و طبق قانون، این آگهی باید به مدت سه ماه ادامه داشته باشد. یک ماه از این مدت گذشته و در دو ماه باقی‌مانده، اقدامات لازم باید انجام شود تا سند رسمی مالکیت صادر شود.

وی افزود: یکی از بندهای مهم تفاهم‌نامه، واگذاری کامل حق انتفاع مجموعه دارالسلام از سوی اداره اوقاف به شهرداری شیراز است. این اقدام زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مرمتی، فرهنگی و مدیریتی در این آرامستان خواهد بود.

در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام صفری بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای شهری و فرهنگی برای حفظ و احیای دارالسلام تأکید کرد و آن را گامی مهم در مسیر بازآفرینی هویت تاریخی شیراز دانست.

