مهاجران شیعه افغانستانی در پاکستان از بدرفتاری نیروهای پلیس آن کشور شکایت دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از مهاجران شیعه در پاکستان از بدرفتاری پلیس آن کشور به شدت شکایت دارند و میگویند که ماموران پلیس اسلامآباد مهاجران دارای مدرک را آزار و اذیت و از آنها اخاذی میکنند.
احمد موسوی، یکی از اهالی رسانه افغانستان که سال گذشته به پاکستان مهاجرت کرده است، روز شنبه(۱۸ مرداد) به خبرنگار ابنا اظهار داشت که وضعیت مهاجران افغان و خصوصا شیعیان مهاجر وخیم است و سازمانهای بینالمللی برای بهبود وضعیت مهاجران کاری انجام نمیدهند.
به گفتهی این جوان شیعه، خانوادههایی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار هستند، از اسلامآباد بیرون رفتند تا از آزار و اذیت ماموران پلیس در امان باشند، اما کسانیکه تمکن مالی و جایی برای پناه بردن ندارند، همه روزه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
احمد موسوی بیان داشت که ماشینهای پلیس برای تعقیب و جستوجوی مهاجران در سه موقعیت شهر پیشاور مستقر میشوند، یکی در ابتدای شهر پیشاور، یکی هم در وسط و یکی هم در آخر شهر. مهاجرانیکه حتی مدارک اقامت قانونی هم دارند، بازداشت و به اردوگاه انتقال میدهند و پس از دریافت پول، دوباره آزاد میکنند و کسانیکه پول ندارند، اخراج میکنند.
او با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای مهاجر اهل افغانستان که برای تمدید روادید اقدام کرده و از اداره مربوطه پاکستان رسید و سند در اختیار دارند، پلیس به این سند اعتنایی نمیکند و هر فردیکه ویزا نداشته باشد، بازداشت میشود.
دولت پاکستان به جامعه جهانی دروغ میگوید
این شیعه مهاجر اهل افغانستان در پاکستان، در ادامه خاطرنشان ساخت که فعلا حدود ۹۵ درصد خانوادههای مهاجر و خصوصا شیعیان روادید ندارند و خانوادههاییکه پول دارند هر نفر با پرداخت ۷۵۰ الی ۸۰۰ دلار، با مراجعه به منطقه مرزی افغانستان و پاکستان دوباره ویزا گرفتند.
او افزود که آزار و اذیت مهاجران از سوی ماموران پلیس به حدی افزایش یافته که کارد به استخوانشان رسیده و ناگزیر هستند که با انبوهی از مشکلات دوباره به افغانستان برگردند؛ در حالیکه هیچ امکاناتی برای زندگی دوباره در افغانستان ندارند.
احمد موسوی با انتقاد از اقدامات دولت پاکستان گفت که این دولت از یکسو به جامعه جهانی اعلام کرده که مهاجران تا اول ماه سپتامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند و از سوی دیگر، پلیس این کشور قبل از تاریخ تعیینشده مهاجران را خانه به خانه جستوجو و بازداشت میکنند.
این مهاجر افغان از نمونه برخورد ماموران پلیس با یک خانواده مهاجر در پیشاور گفت که زنی را بازداشت و به اردوگاه بردند که از زایمان او فقط چند روز گذشته بود و پس از دو روز نگهداری، او را آزاد کردند.
شایان ذکر است، دولت پاکستان اخیرا به مهاجران فاقد مدرک مهلت داده که تا اول ماه سپتامبر سال جاری میلادی خاک آن کشور را ترک کنند.
بر اساس آمار سازمانهای بینالمللی مهاجرت، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، دست کم چهار میلیون مهاجر افغانستانی که قبل و بعد از تسلط طالبان، به ایران و پاکستان مهاجر شده بودند، از این کشورها اخراج شدهاند.
