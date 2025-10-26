به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه اسلامی غرب ماساچوست اعلام کرد در پی تلاش برای گشودن ارتباطات خود با جامعه محلی از طریق ایجاد صفحه رسمی در فیسبوک، با موجی از نفرتپراکنی و تهدیدهای اسلامهراسانه مواجه شده است. مدیریت این مسجد ۴۲ ساله واقع در وست اسپرینگفیلد، امسال تصمیم گرفته است در مورد برنامه «روز درهای باز مسجد»، که از سال ۲۰۱۷ با هدف گفتوگوی فرهنگی و آشنایی همسایگان با اسلام برگزار میشود، به طور گستردهتری اطلاعرسانی انجام دهد.
خرم اویس، پزشک و مسئول روابط عمومی مسجد، میگوید یک پوستر تبلیغاتی این برنامه را در تاریخ ۸ اکتبر در فیسبوک منتشر کرده و با پرداخت ۲۰ دلار آن را «boost» کرده است. اما برخلاف انتظار، بهجای جذب علاقهمندان، حدود ۱۲۰ نظر ـ عمدتا حاوی نفرت و تهدید ـ از سوی کاربران سراسر آمریکا دریافت شد. برخی کامنتها آشکارا تهدید به خشونت و حتی «جنگ مقدس» علیه مسلمانان میکردند. با وجود این فضای خصمانه، برنامه روز ۱۱ اکتبر مسالمتآمیز برگزار شد و حدود ۷۰ نفر شرکت کردند.
گزارش شورای روابط اسلام و آمریکا در ماساچوست نشان میدهد حجم و شدت حوادث اسلامهراسانه در این ایالت در سال ۲۰۲۳، بهویژه پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر آن سال، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و تماسهای گزارش تهدید دو برابر شده است. طبق آمار این نهاد، شمار تماسهای دریافتی در سهماهه پس از جنگ بیشتر از کل تماسهای سال ۲۰۲۲ بوده است.
مسجد مذکور سالهاست برای نماز جمعه یک افسر پلیس استخدام میکند تا هم مسیر ترافیکی را نظم دهد و هم در برابر تهدیدها بازدارندگی ایجاد شود. شعبه شورای روابط اسلام و آمریکا در ماساچوست نیز در حال کمک به این مرکز برای دریافت کمک مالی امنیتی ایالتی است. همزمان، گزارشهای اخیر از خشونتهای فیزیکی علیه دانشآموزان مسلمان ـ از مسمومسازی تا ضربوجرح ـ حکایت دارد و کارشناسان هشدار میدهند که «عادیسازی» اسلامهراسی میتواند پیامدهای خطرناکتری در پی داشته باشد.
