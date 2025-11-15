به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سید ابراهیم حسینی، در مراسم رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با اشاره به اقدامات صورتگرفته در شورای ششم برای ارتقای جایگاه شیراز، گفت: در این دوره، تلاش شده تا با نگاهی جامع، برنامهای راهبردی برای ۲۰ سال آینده شهر تدوین شود. این سند که به تأیید شورای فرهنگ عمومی و نماینده ولیفقیه در استان نیز رسیده، شیراز را در مسیر تثبیت جایگاه خود بهعنوان سومین حرم اهل بیت قرار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه شورای ششم صرفاً شورای شهرداری نیست، بلکه برای کل شهر برنامهریزی کرده است، افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه، توجه به حوزه زیارت و گردشگری با رویکرد مذهبی است. شیراز بهعنوان شهری با هویت دینی مشخص، نیازمند برنامهریزی دقیق در این زمینه است.
حسینی آرامستان دارالسلام را یکی از نمادهای هویتی شیراز دانست و گفت: این گورستان تاریخی، شناسنامه فرهنگی و اجتماعی شهر است و باید با نگاهی فرابخشی به آن نگریست. حفظ و مرمت این مجموعه، نهتنها برای صیانت از میراث فرهنگی، بلکه برای معرفی بهتر شیراز به جهانیان ضروری است.
رئیس شورای شهر شیراز همچنین بر لزوم بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای فرهنگی تأکید کرد و افزود: برای تحقق این هدف، باید ارتباطات بینالمللی تقویت شود و مدیریت یکپارچهای بر مجموعه حاکم باشد تا از ابتدا تا انتهای مسیر، مسئولیتها و اهداف مشخص باشند.
وی در ادامه، پیوست فرهنگی را یکی از الزامات اساسی شهرداری در اجرای پروژههای شهری دانست و گفت: اصرار داریم که برای مجموعه دارالسلام، پیوست فرهنگی روشنی تدوین شود تا بدانیم چگونه از این میراث هویتی برای آینده بهرهبرداری فرهنگی کنیم.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: هر نهاد باید نقش و جایگاه خود را در این مسیر بداند، اما مدیریت باید واحد و هماهنگ باشد تا بتوانیم با انسجام کامل، مسیر احیای این گنجینه تاریخی را پیش ببریم.
