دارالسلام، تبارنامه تاریخی شهر است؛ آغاز مسیر بازآفرینی فرهنگی با حمایت مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در مراسم رونمایی از سند رویکرد مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با تأکید بر جایگاه ویژه این مجموعه در حافظه تاریخی شهر، از آغاز رسمی طرح بازآفرینی فرهنگی با حمایت مدیریت شهری خبر داد.

وی با اشاره به مصوبات متعدد شوراهای گذشته درباره این آرامستان، گفت: در دوره‌های مختلف، مباحث زیادی درباره دارالسلام مطرح شده و بنا بوده هر نهاد نقش خود را ایفا کند. اما در مدیریت شهری فعلی، اولویت خاصی برای این گنجینه تاریخی در نظر گرفته شده است.

اسدی با بیان اینکه آرامستان‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به‌عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شوند، افزود: در مسکو، یکی از گورستان‌ها مانند یک باغ طراحی شده و مورد بازدید گردشگران قرار می‌گیرد. هدف ما مرده‌پرستی نیست، بلکه بازخوانی هویت فرهنگی و تاریخی شهر است.

وی دارالسلام را «تبارنامه شیراز» خواند و گفت: این مکان نشان می‌دهد شیراز کجاست و شیرازی‌ها کی هستند. از صاحب‌نظران دعوت می‌کنم برای مستندسازی این اثر تاریخی اهتمام جدی داشته باشند. مدیریت شهری از هرگونه پژوهش در این زمینه حمایت می‌کند.

در ادامه این مراسم، شهردار شیراز به مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهادی برای ارتقای جایگاه دارالسلام از جمله طراحی پلتفرم‌هایی برای روایت زندگی و داستان‌های مرتبط با متوفیان، ایجاد موزه روباز و گالری سنگ‌های نفیس، تدوین منشور اخلاقی دارالسلام، تولید محتوای فرهنگی و اقلام یادمانی، نصب تابلوهای هشداردهنده و اطلاع‌رسان و انتشار مقالات پژوهشی و تولید ایده‌های نوآورانه اشاره کرد.

اسدی همچنین به تکمیل پروژه «باغ مزار مشاهیر» در جوار دارالسلام اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه مربوطه مشخص شده و اهتمام شورای شهر نسبت به شبه‌آرامستان‌ها جدی است. شیراز، به‌عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، با بافت تاریخی و قبور امامزادگان شناخته می‌شود و باید قدردان این میراث بی‌بدیل باشیم.

