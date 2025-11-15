آغاز عملیات بازآفرینی با مشارکت نهادهای شهری و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، رضا جاویدی رئیس آرامستان های شیراز در آیین رونمایی از سند رویکرد مداخله با هدف بازآفرینی فرهنگ مبنا که در دفتر نماینده ولی فقیه در فارس برگزار شد، اظهار کرد: گورستان تاریخی واقع در بافت قدیم شیراز، با قدمتی متعلق به قرون دوم و سوم هجری، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر، در مسیر احیا و بازآفرینی قرار گرفته است.

رضا جاویدی، با اشاره به مساحت حدود ۷ هکتاری این مجموعه، آن را دارای جایگاهی ممتاز در میان شهروندان شیرازی دانست.

وی افزود: این گورستان که پس از مزین شدن شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت از سوی مقام معظم رهبری، اهمیت بیشتری یافته، اکنون با دستور مستقیم شهردار شیراز و حمایت هیئت‌مدیره سازمان‌های مرتبط، در فهرست پروژه‌های ستاره‌دار شهرداری قرار گرفته است.

رئیس آرامستان های شیراز عنوان کرد: طرح بازآفرینی این مجموعه تاریخی با مشارکت ۳۰ اندیشمند و صاحب‌نظر تهیه شده و عملیات اجرایی آن در بخش مرمت ابنیه تاریخی آغاز شده است. در این مسیر، اداره کل اوقاف، اداره میراث فرهنگی، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز به‌صورت مشترک همکاری دارند.

به گفته جاویدی، این هم‌افزایی نهادی، زمینه‌ساز تدوین یک راهبرد جامع برای ادامه فعالیت‌های حفاظتی و احیای این گنجینه بی‌نظیر خواهد بود. هدف اصلی، حفظ اصالت تاریخی مجموعه، مستندسازی دقیق، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی آن در راستای ارتقای هویت شهری شیراز است.

..............................

پایان پیام/