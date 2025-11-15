رشد ۴۲ درصدی معتکفان در مازندران / ۴۳۳ مسجد میزبان اعتکاف ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «محمدمهدی شریفتبار» امروز شنبه، 24 آبان 1404 در جلسه ستاد اعتکاف استان مازندران، با اشاره به آمار سال گذشته معتکفین استان، گفت: در سال گذشته ۴۳۳ مسجد در استان میزبان برنامههای اعتکاف بودند، در حالی که سال پیش از آن این تعداد ۳۶۸ مسجد بود. همچنین حضور معتکفان ۴۲ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده رشد ویژه این فریضه معنوی به ویژه در حوزه نوجوانان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: برای تثبیت و استمرار نور اعتکاف پس از این ایام، چند اقدام کلیدی در استان پیگیری شده است. یکی از این اقدامات، تشکیل حلقههای مناجات و ذکر است که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد جلسات دعا و مناجات همچون دعای کمیل، ندبه و شعبانیه، بهترین فرصت برای تربیت اخلاقی و معنوی نوجوانان و جوانان است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت ادعیه و توانمندسازی مداحان گفت: کارگروهی متشکل از مداحان استان شکل گرفته تا ادعیه به صورت صحیح و تأثیرگذار اجرا شود و استمرار این جلسات در شهرستانها دنبال شود.
حجتالاسلام شریفتبار همچنین از برنامههای ویژه آموزش و انس با قرآن برای نوجوانان خبر داد و بیان کرد: در جریان طرح «زندگی با آیهها»، آیاتی که کوتاه، خوشخوان و پرکاربرد هستند به نوجوانان ارائه میشود تا شیرینی حفظ قرآن در آغاز مسیر زندگی معنوی تجربه شود و استمرار داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت پیوند اعتکاف با تجربه زیارتی زائران اشاره کرد و افزود: با همکاری سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری، افرادی که امسال به سفر زیارتی مشرف شدهاند، با ارسال پیامکهای شهرستانی دعوت به حضور در اعتکاف میشوند تا جریان معنوی اعتکاف در ادامه زندگی آنان استمرار یابد.
وی در پایان تاکید کرد که این اقدامات به عنوان تجربهای برای سایر شهرستانها قابل استفاده است و ستاد اعتکاف استان در راستای تثبیت و تقویت فرهنگ معنوی اعتکاف فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد.
