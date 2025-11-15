حماس: اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی درباره غزه موضع روشن اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت که مردم نوار غزه با وجود اعلام آتش‌بس، با جنگ نسل‌کُشی مواجه هستند و همچنان در برابر ورود کمک‌های انساندوستانه به این منطقه و بازسازی ویرانه‌ها ممانعت می‌شود.

وی با اشاره به تداوم محاصره نوار غزه در شرایط وخیم، بر ضرورت اتخاذ موضع روشن اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد.

در همین ارتباط، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تأکید کرد: رژیم اشغالگر از زمستان به عنوان سلاحی برای نسل‌کُشی در غزه استفاده می‌کند و آوارگان بدون سرپناه و کمک در معرض سرما و غرق شدن قرار دارند.

جنبش المجاهدین نیز اعلام کرد که تشدید رنج آوارگان در غزه و غرق شدن چادرهای آوارگان نتیجه مستقیم سیاست محاصره و ممانعت از ورود مایحتاج اولیه است.

این جنبش خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و اعمال آن بر رژیم اشغالگر برای بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد.



