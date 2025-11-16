به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله بریتانیایی «اکونومیست» در گزارشی با عنوان «مخاطر پنهان زیر آوارهای غزه» هشدار داد که این منطقه ویرانشده ممکن است بیشترین تعداد بمبهای عملنکرده در جهان را در خود جای داده باشد.
این نشریه تأکید کرد که مهمات عملنکرده یکی از بزرگترین خطرات بلندمدت جنگ است، زیرا حتی پس از توقف بمباران، همچنان جان غیرنظامیان را میگیرد و آنان را مجروح و معلول میسازد.
در این گزارش آمده است بخشی از بمبهایی که ارتش رژیم صهیونیستی بر غزه فرو ریخته، مجهز به مکانیزم انفجار تأخیری بوده تا در داخل سازههای ساختمانها یا زیر زمین منفجر شود.
بر اساس دادههای سازمان ملل، بیش از ۵۳ نفر در نتیجه انفجار این مهمات به شهادت رسیده و صدها نفر دیگر زخمی شدهاند؛ هرچند سازمانهای امدادی معتقدند آمار واقعی بسیار بالاتر است.
اکونومیست به نمونهای اشاره کرده است: دو کودک دوقلو به نامهای یحیی و نبیله شرباصی، شش ساله، هنگامی که با یک بمب عملنکرده که آن را اسباببازی پنداشته بودند بازی میکردند، به شدت مجروح شدند.
طبق برآوردهای سازمان ملل و گروههای امدادی، حجم مهمات عملنکرده در غزه بیش از ۷ هزار تن است که حدود ۴۰ درصد محلههای مسکونی را دربر میگیرد. بیش از ۳ هزار تن از این مهمات در مناطق بیتحانون، بیتلاهیا و جبالیا متمرکز شده است.
یک سازمان امدادی هشدار داده است که پاکسازی کامل این مهمات ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول بکشد، مگر آنکه مداخله مهندسی گسترده و سریع بینالمللی صورت گیرد. کارشناس این سازمان، تأکید کرده است: «پاکسازی کامل هرگز رخ نخواهد داد، زیرا بسیاری از این مواد زیر زمین هستند و نسلهای آینده نیز همچنان با آنها روبهرو خواهند شد.» او وضعیت غزه را مشابه شهرهای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم دانست.
اکونومیست یادآور شد که سازمان ملل هنوز در حال تلاش برای پاکسازی مهمات عملنکرده در موصل عراق است؛ در حالی که شدت بمباران غزه بسیار بیشتر بوده و این امر کار پاکسازی را دشوارتر و خطرناکتر میسازد.
بریتانیا وعده داده است ۴ میلیون پوند (۵.۲۵ میلیون دلار) برای تلاشهای سازمان ملل در زمینه پاکسازی مینها اختصاص دهد، اما اکونومیست تأکید کرد که محدودیتهای رژیم صهیونیستی در ورود کارشناسان و تجهیزات و همچنین جلوگیری از آموزش فلسطینیان برای خنثیسازی مواد منفجره، مانع اصلی این روند است.
این کمک مالی قرار است به «دائرة سازمان ملل برای اقدامات مربوط به مینها» (UNMAS) اختصاص یابد تا کارشناسان بیشتری برای پاکسازی مینهای زمینی، بمبهای خوشهای و مهمات جنگی به غزه اعزام شوند. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده است که پاکسازی مهمات عملنکرده برای رساندن کمکهای بیشتر به غزه «عنصر حیاتی» در توافق آتشبس اخیر به میانجیگری آمریکا محسوب میشود.
یک سازمان غیردولتی نیز ماه گذشته هشدار داده بود که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۷۰ هزار تن مواد منفجره توسط رژیم صهیونیستی بر غزه فرو ریخته شده است.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، وضعیت غزه را «فاجعهبار» توصیف کرده و گفته است: «باید تمام تلاش خود را برای رساندن سیل کمکهای انسانی به غزه به کار ببریم.»
اکونومیست در پایان گزارش خود خاطرنشان کرد که بسیاری از تجهیزات ضروری در فهرست اقلام ممنوعه اسرائیل به عنوان «دارای کاربرد دوگانه» قرار گرفتهاند؛ همین امر تیمهای پاکسازی را مجبور کرده تا راهحلهای جایگزین بیابند، مانند پر کردن کیسههای قدیمی مواد غذایی با شن برای استفاده به عنوان موانع حفاظتی.
این مجله تأکید کرد که حتی با وجود ابزارهای لازم، غزه همچنان چالش عظیمی باقی خواهد ماند؛ زیرا برخلاف موصل که امکان تخلیه ساکنان وجود داشت، در غزه هیچ پناهگاه امنی باقی نمانده و بیشتر مناطق توسط رژیم صهیونیستی ویران شده است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما