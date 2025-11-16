رژیم صهیونیستی آماده استقبال از هزاران سرباز خارجی در غزه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری فاش کردند که رژیم صهیونیستی در حال انجام آمادهسازیهای گسترده نظامی برای پذیرش هزاران سرباز خارجی در نوار غزه است؛ این اقدام در آستانه نشست سرنوشتساز شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه آینده صورت میگیرد.
بر اساس گزارش شبکه عبری «کان 11»، اسرائیل طی روزهای اخیر مقدمات لجستیکی اولیه را برای استقرار این نیروها آغاز کرده است، هرچند هنوز کشورهای مشارکتکننده مشخص نشدهاند و تنها اندونزی آمادگی خود را برای اعزام نیرو اعلام کرده است.
قرار است شورای امنیت پیشنهاد آمریکا برای اعزام نیروی بینالمللی به غزه را بررسی کند؛ نیرویی که اختیار استفاده از زور برای خلع سلاح حماس را داشته باشد. اسرائیل امیدوار است شورای امنیت اجازهای صادر کند و به نیروها اجازۀ مقابله مستقیم با حماس و نابودی توان نظامی آن را بدهد، نه صرفاً مأموریت محدود «حفظ صلح کلاسیک» که بر نظارت و میانجیگری بدون اختیار اجرایی، تکیه دارد.
گزارش یادشده توضیح میدهد که شورای امنیت میتواند دو نوع مأموریت تعریف کند:
نیروی حفظ صلح سنتی: نیازمند موافقت همه طرفها، محدود به بیطرفی، نظارت، گزارش و میانجیگری، با استفاده از سلاح صرفاً برای دفاع از خود.
نیروی اجرای صلح: بینیاز از موافقت همه طرفها، دارای اختیار اعمال نظم با قدرت نظامی، شامل خلع سلاح گروههای مسلح و عملیات پیشدستانه.
به گفته این گزارش، نوع تفویض مأموریت، تعیینکننده عملکرد کشورهای حاضر خواهد بود. رژیم صهیونیستی نیز بر تشکیل نیرویی «عربی ـ خارجی» تأکید دارد تا از اتهام اشغال مستقیم بگریزد.
پیشبینی میشود نشست شورای امنیت با تنشهای دیپلماتیک شدید همراه باشد، بهویژه با احتمال مخالفت روسیه و چین با هرگونه تفویض تهاجمی.
