به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر ونکوور کانادا میزبان همایشی بینالمللی با عنوان «حقوق اسلامی و حقوق بشر» (International Conference on Islamic Law and Human Rights – ICILHUR-۲۶) در تاریخ ۱۱ تا ۱۲ بهمن 1404 خواهد بود.
بهگفته برگزارکنندگان، هدف از این همایش ایجاد فضای موثر برای مکالمه دانشی میان پژوهشگران، استادان، سخنرانان، ارائهدهندگان و دیگر فعالان حقوق اسلامی و مطالعات مرتبط با آن است؛ این همایش قرار است با تمرکز بر معرفی تازهترین پژوهشها و بحثهای علمی در زمینه حقوق اسلامی و حقوق بشر، فضایی مناسب برای تبادل نظر، ارائه دستاوردها و تقویت همکاریهای علمی فراهم سازد.
همچنین طبق سایت اطلاعرسانی مرجع، شرکتکنندگان میتوانند با متخصصان بینالمللی تعامل داشته، توجه ناشران و سردبیران معتبر را برای انتشار اثراتشان جلب کنند و در کارگاههای عملی، مهارتهای کاربردی مرتبط با جدیدترین ابزارها و تکنیکهای علمی را فرا بگیرند
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در برنامه همایش به لینک ارجاعداده شده رجوع کنید.
