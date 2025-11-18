امام جمعه میشیگان: جهان از تدبیر رهبر معظم انقلاب درس گرفت/ پیروزی درخشان ایران در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین باسم الشرع، امام جمعه میشیگان آمریکا، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده‌روزه‌ای که رژیم صهیونیستی علیه آن تحمیل کرد، «پیروزی درخشانی» به دست آورد و توانست بدون اتکا به قدرت‌های خارجی از منافع ملی خود دفاع کند.

الشرع با اشاره به چهار دهه فشار و تحریم علیه ایران گفت: «ایران با وجود چهل سال محاصره و بدون کمک چین، روسیه یا هیچ کشور دیگری، با تکیه بر تولید داخلی، تصمیم‌گیری حکیمانه و مقاومت مردم، توانست تهدید خارجی را با شجاعت و تدبیر خنثی کند.»

امام جمعه میشیگان در ادامه اظهار داشت که مراکز مطالعاتی و پژوهشی در جهان امروز در حال بررسی چگونگی این پیروزی هستند و نقش رهبری در این موفقیت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

او در ادامه گفت: «رهبر فرزانه انقلاب، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، شخصیتی جهانی است که مراکز بین‌المللی به سخنان و مواضع ایشان توجه دارند. حکمت، سرعت تصمیم‌گیری و توانایی مدیریت بحران‌ها ویژگی‌هایی است که باعث شده این رهبر بزرگ در نودسالگی همچنان مورد احترام جهان باشد.»

الشرع با ابراز تأسف از شکل‌گیری برخی انتقادها در داخل ایران پس از پایان جنگ، این رفتار را «چالش‌زا و آسیب‌زننده» خواند و گفت: «متأسفانه برخی مسئولان پیشین قوه مجریه ایران که سال‌ها در متن قدرت بودند، پس از پایان دوره مسئولیتشان شروع به ایجاد شبهه و کنایه‌زدن به رهبری کرده‌اند؛ این مسأله سلامت فضای داخلی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

امام جمعه میشیگان تأکید کرد که خطر اصلی برای جمهوری اسلامی از داخل است، نه از بیرون و افزود: «قدرت ملت ایران در وحدت آنان و تمسکشان به رهبری حکیمانه آیت‌الله خامنه‌ای است. این وحدت، شرافت و سرمایه واقعی جمهوری اسلامی است.»

وی با اشاره به اختلاف دیدگاه میان نگرش اسلامی و نگرش غربی گفت: «غرب می‌خواهد فضیلت در خدمت سیاست باشد، اما جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلام، سیاست را در خدمت فضیلت می‌داند. این تفاوت، اختلافی بنیادی و ساختاری است.»

الشرع در پایان از همه جریان‌های سیاسی خواست به جای ایجاد تنش، بر همگرایی تمرکز کنند و افزود: «امروز جهان سخنان رهبر انقلاب را مطالعه می‌کند و این پدیده را مورد بررسی قرار می‌دهد. دعا می‌کنم خداوند رهبر معظم، مراجع و علمای امت اسلامی را حفظ کند.»

