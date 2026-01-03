واکنش جهانی به حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، از انجام یک «حمله گسترده» علیه ونزوئلا خبر داد و مدعی شد نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، به همراه همسرش بازداشت و از کشور منتقل شده‌اند، موجی از واکنش‌ها و مواضع بین‌المللی در محکومیت این اقدام نظامی شکل گرفته است.

روسیه

وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی عمیق، اقدام آمریکا را «تجاوز مسلحانه» خواند و تأکید کرد که ونزوئلا باید بدون مداخله نظامی خارجی، حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشد. مسکو همچنین نسبت به ادعای بازداشت مادورو و همسرش هشدار داد و آن را نقض غیرقابل‌قبول حاکمیت یک کشور مستقل دانست.

کلمبیا

گوستاوو پترو (Gustavo Petro)، رئیس‌جمهور کلمبیا، با انتشار پیام‌هایی اعلام کرد: «ما به جهان هشدار می‌دهیم که ونزوئلا مورد حمله قرار گرفته است.»

وی تأکید کرد که دولت کلمبیا هرگونه تجاوز به حاکمیت ونزوئلا و آمریکای لاتین را محکوم می‌کند و خواستار اولویت یافتن صلح، حقوق بین‌الملل و حفظ جان غیرنظامیان شد. پترو همچنین از استقرار نیروهای نظامی این کشور در مناطق مرزی با ونزوئلا خبر داد.

کوبا

میگل دیاز-کانل (Miguel Díaz-Canel)، رئیس‌جمهور کوبا، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله آمریکا به ونزوئلا را «تجاوزی جنایتکارانه» توصیف کرد و خواستار واکنش فوری جامعه بین‌المللی شد.

وی اعلام کرد که منطقه موسوم به «منطقه صلح» در آمریکای لاتین، اکنون به‌طور خشونت‌آمیز هدف تروریسم دولتی آمریکا قرار گرفته و این اقدام نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه کل قاره آمریکا را نشانه گرفته است. دیاز-کانل این پیام را با شعار «میهن یا مرگ؛ پیروز خواهیم شد» به پایان رساند.

شیلی

گابریل بوریچ فونت (Gabriel Boric Font)، رئیس‌جمهور شیلی، با ابراز نگرانی شدید، اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا را محکوم کرد و بر ضرورت حل‌وفصل بحران از طریق گفت‌وگو، احترام به حقوق بین‌الملل و منع توسل به زور تأکید نمود.

ترینیداد و توباگو

کاملا پرسَد-بیسِسار (Kamla Persad-Bissessar)، نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو (کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب)، اعلام کرد که کشورش هیچ نقشی در عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا ندارد و همچنان خواهان روابط مسالمت‌آمیز با مردم ونزوئلا است.

انصارالله یمن: آمریکا راس شر و مادر تروریسم است

دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: ما به شدت تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می کنیم. حمله نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و پیش از آن محاصره این کشور گواهی بر توحش و جنایتکار بودن آمریکاست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز آمریکا، گواه دیگری بر سیاست آمریکا مبتنی بر نابودی کشورها، کشتار مردم و غارت ثروت آنهاست، این تجاوز آمریکا بار دیگر ثابت کرد که آمریکا رأس شر و مادر تروریسم است.

جنبش انصارالله همچنین بر همبستگی با ونزوئلا و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور آنکه حاضر به تسلیم در برابر سلطه آمریکا نشد، تأکید کرد.

آمریکا

دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که ایالات متحده یک عملیات نظامی گسترده را «با همکاری نهادهای مجری قانون آمریکا» علیه ونزوئلا انجام داده و رئیس‌جمهور این کشور را بازداشت کرده است.

در همین حال، کریستوفر لاندو (Christopher Landau)، معاون وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با حمایت از این حملات جنایتکارانه، مدعی شد که «دوران حاکمیت مادورو پایان یافته است».

عضو مجلس سنا آمریکا: حمله به ونزوئلا توجیهی ندارد

برایان شاتز عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا گفت: واشنگتن منافع حیاتی در ونزوئلا ندارد که جنگ را توجیه کند.

ونزوئلا

دولت ونزوئلا در نخستین واکنش رسمی، این اقدام را «تجاوز نظامی بسیار خطرناک» توصیف کرد و اعلام نمود: «ونزوئلا این تجاوز نظامی شدید دولت کنونی ایالات متحده آمریکا علیه سرزمین و ملت خود را قاطعانه رد، محکوم و در برابر جامعه بین‌المللی افشا می‌کند.»

ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در واکنش به حملات هوایی به کشورش اظهار داشت: این تجاوزات که نقض صریح منشور سازمان ملل است، را محکوم می کنیم. هر گونه تلاش برای تغییر نظام حاکم بر کشور ها مثل همه تلاش های سابق شکست خواهند خورد.

وزیر خارجه ونزوئلا تصریح کرد: رئیس جمهور دستور اعلام حالت فوق العاده در کشور را صادر کرده است.

وی گفت: ونزوئلا حق دفاع مشروع از ملت و خاک و حاکمیت خود را محفوظ می داند.

خیل در ادامه اظهار داشت: آنچه در جریان است تجاوز به جمهوری ونزوئلاست و با دفاع همه جانبه رو به رو می شود. جمهوری ونزوئلا تجاوزات نظامی دولت امریکا را به شدت محکوم می کند.

وی گفت: هدف از این حمله چپاول ثروتهای ما به خصوص نفت و گاز است. دولت همه نیروهای ملی را به حال آماده باش دراورده است.

اتحادیه اروپا

کایا کالاس (Kaja Kallas)، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که بروکسل تحولات ونزوئلا را از نزدیک دنبال می‌کند و در عین حال خواستار خویشتنداری و رعایت منشور سازمان ملل متحد شد.

اسپانیا، آلمان و ایتالیا

دولت‌های اسپانیا، آلمان و ایتالیا نیز با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، ضمن ابراز نگرانی خواستار کاهش تنش، احترام به حقوق بین‌الملل و حفاظت از شهروندان خود در ونزوئلا شدند.

وزارت خارجه آلمان نیز بیان کرد: ما اوضاع در ونزوئلا را با نگرانی شدید دنبال می‌کنیم. تیم ویژه بحران برای بررسی اوضاع نشستی برگزار خواهد کرد.

اندونزی

وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد که وضعیت ونزوئلا را با دقت دنبال می‌کند و از همه طرف‌ها خواست حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند.

گروه‌های فلسطینی

جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، این تجاوز را به‌شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم و دولت ونزوئلا اعلام کردند.

حزب الله لبنان

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، حمله تروریستی و قلدرمآبانه آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حمله به کاراکاس، تأسیسات حیاتی، غیرنظامی و مجتمع ‌های مسکونی، و همچنین ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش، نقض فاحش و بی‌ سابقه حاکمیت ملی یک کشور مستقل، حقوق بین‌الملل و منشورها و معاهده ‌های ملل متحد است؛ این اقدام بر اساس بهانه‌ های واهی و دروغین صورت گرفته است. این تجاوز، تأکیدی مجدد بر رویکرد سلطه ‌گری، استکبار و دزدی دریایی است که دولت آمریکا بدون هیچگونه اقدام بازدارنده ‌ای دنبال می‌ کند.

حزب الله بیان کرد: این اقدام نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به ثبات و امنیت بین‌المللی، تثبیت و دامن زدن به قانون جنگل، نابودی باقیمانده ساختار نظام بین‌الملل و خالی کردن آن از هر محتوایی است که بتواند ضمانت یا امنیتی را برای ملت‌ها و کشورهای جهان فراهم کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای، حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور را به‌شدت محکوم کرد.

این واکنش‌های گسترده در حالی ادامه دارد که تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، بار دیگر نگرانی‌ها درباره سیاست‌های مداخله‌جویانه و یک‌جانبه واشنگتن و پیامدهای آن برای صلح و امنیت جهانی را تشدید کرده است.

درحال به‌روزرسانی

