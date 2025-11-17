به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب برگزاری همایش بین‌المللی «بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی»، از مجموعه علمی و پژوهشی پنج جلدی رونمایی خواهد شد که حاصل همکاری گسترده، سازمان‌یافته و چندلایه میان مراکز دانشگاهی و حوزوی منطقه است.

این مجموعه شامل مقالات مشترک دانشگاه کوفه و مرکز الهدی للدراسات الحوزویة و چکیده مقالات همایش شیراز است؛ آثاری که علاوه بر پژوهشگران این دو مرکز، با مشارکت گروهی از استادان برجسته دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ایران تدوین گردیده و بر غنای علمی آن افزوده است.

مقاله‌های این مجموعه در محورهای فلسفه اسلامی، منطق، کلام، فقه، تفسیر و مطالعات تطبیقی علوم عقلی تنظیم شده و بخشی از آن به بازخوانی و تحلیل میراث علمی علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی در سنت فلسفه و منطق اسلامی اختصاص دارد.

دکتر حسن عبدی‌پور، دبیر علمی همایش، با تأکید بر اهمیت این دستاورد مشترک گفت: «حضور هم‌زمان پژوهشگران دانشگاه کوفه، مرکز المهدی و استادان ایرانی، این مجموعه را به نمونه‌ای کم‌نظیر از همکاری علمی میان نهادهای دانشگاهی و حوزوی در جهان اسلام تبدیل کرده است؛ همکاری‌ای که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای اعتلای پژوهش‌های علوم عقلی در منطقه و جهان اسلام بگشاید.»

در مراسم رونمایی، نمایندگان دانشگاه کوفه و مرکز الهدی للدراسات الحوزویة ،هیات علمی عتبه مقدسه علویه ، همراه با تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های و حوزوی ایران، گزارشی از روند تدوین مجموعه، روش‌شناسی پژوهش‌ها و چشم‌انداز ادامه این همکاری علمی ارائه خواهند داد.

این برنامه با حضور بیش از ۶۰ تن از استادان برجسته حوزه و دانشگاه، اندیشمندان داخلی و خارجی و پژوهشگران علوم عقلی برگزار می‌شود و پس از پایان مراسم، نسخه الکترونیکی مجموعه چهارجلدی در اختیار علاقه‌مندان و مراکز علمی قرار خواهد گرفت.

این مراسم در دانشگاه شیراز و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان فارس در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۴۰۴ برگزار می شود.

