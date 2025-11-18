بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در دانشگاه اسلامی کنگو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ایام شهادت بانوی نور و عفاف، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مراسمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۵ و ۲۶ آبان ماه با حضور شیعیان و محبین اهل بیت از کشورهای هند، پاکستان، لبنان و کنگو در محل نمایندگی جامعه‌المصطفی العالمیه و دانشگاه اسلامی کنگو (UNICO) برگزار گردید.

مراسم گرامیداشت شهادت آن حضرت با حضور اساتید و دانشجویان مسیحیی و مسلمان دانشگاه برگزار شد که تجلی احترام عمیق دانشگاهیان به ساحت مقدس اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و فرصتی برای بازخوانی پیام جاودانه‌ی فاطمی در عرصه علم، اخلاق و مقاومت بود.

این مراسمات با تلاوت آیاتی روح‌بخش از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن، حدیث شریف کساء قرائت گردید.

سپس سخنران ، در بیانات خود به تبیین جایگاه ملکوتی حضرت زهرا(علیها السلام) پرداخته و ایشان را الگوی کامل ایمان، بصیرت و عدالت‌خواهی در جامعه اسلامی معرفی کردند.

وی بیان داشت که سیره فاطمی، راهبردی جاودان برای تربیت انسان مؤمنِ مسئول در عرصه‌های علمی و اجتماعی است.

در ادامه، برنامه مداحی و سینه‌زنی با حضور جوانان و محبین اهل بیت اجرا شد و فضای فاطمیِ مراسم، دل‌ها را به یاد مصیبت مادر مظلوم ولایت لرزاند.

اشک عشق و سوگ بر دامن بسیاری از شرکت‌کنندگان جاری شد، و همگان در یادآوری مظلومیت آن بانو، تجدید عهدی معنوی با ارزش‌های فاطمی نمودند.

در پایان مراسم، شرکت‌کنندگان مهمان سفره کرامت حضرت زهرا(سلام الله علیها) بودند و در کنار ضیافت معنوی، لحظاتی سرشار از آرامش و انس با معارف اهل‌بیت را تجربه کردند.

