به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای سوری امروز یکشنبه از آغاز درگیریها میان گروههای مسلح و نیروهای امنیتی در بلدة المجدل واقع در غرب استان السویداء در جنوب سوریه خبر دادند.
شبکه خبری سوریه اعلام کرد آنچه «گروههای شورشی» خوانده شده، آتشبس را نقض کرده و مراکز نیروهای امنیت داخلی در روستای المجدل را هدف قرار دادهاند. این اقدام موجب درگیری دوباره میان طرفین شد، در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس در اطراف بلدة المجدل متهم میکنند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که برخی مواضع نیروهای امنیت داخلی در بلدة ولغا در غرب استان، هدف حمله گروههای مسلح قرار گرفته است. مسئولان امنیتی همچنین تأیید کردند که تأسیسات خدماتی در بلدة المزرعة و نقاط امنیت داخلی در المجدل مورد حمله قرار گرفتهاند.
گروه موسوم به «الحرس الوطنی»(گارد ملی) اعلام کرد که بلدة المجدل شاهد حملهی گسترده بوده که بیش از یک ساعت ادامه داشته و طی آن گروههای مسلح از چند محور با استفاده از سلاحهای متوسط، سنگین و پهپادها حمله کردهاند.
در همین حال، کمیته ویژه تحقیق درباره حوادث السویداء قرار است شامگاه امروز یکشنبه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند تا نتایج اقدامات خود در سه ماه گذشته را با معیارهای قانونی تشریح کرده و گامهای آینده را توضیح دهد.
عمار عزالدین سخنگوی رسمی کمیته گفت: این نشست شامل توضیح روش کار کمیته و اقدامات انجامشده طی ماههای اخیر خواهد بود. وزارت دادگستری سوریه پیشتر در تاریخ ۳۱ ژوئیه این کمیته را برای بررسی حوادث السویداء و تعیین مسئولیتهای قانونی و ارجاع متهمان به دستگاه قضایی تشکیل داده بود.
