امام جمعه بغداد: آگاهی ملت عراق، سدّ راه طرح «خاورمیانه جدید» شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن تحلیل آخرین تحولات سیاسی منطقه تأکید کرد: انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ در عراق، نقطهای سرنوشتساز در ناکام گذاشتن طرح آمریکایی ـ اسرائیلی ـ بریتانیایی برای بازتقسیم منطقه بوده است؛ طرحی که بهگفته وی، بر پایه نسخهای تازه از سایکسـپیکو و در چارچوب تصوری برای «اسرائیل بزرگ» طراحی شده بود.
پشتپرده تلاشها برای شکلدهی پارلمان مطلوب آمریکا و اسرائیل
وی با اشاره به دخالت مراکز تصمیمسازی در واشنطن، تلآویو و برخی محافل بریتانیا اظهار داشت: این جریانها درصدد بودند مجلس نمایندگانی تابع پروژه استعماری ـ تسلیمطلبانهای که دونالد ترامپ ارائه کرده بود بر سر کار آورند؛ مجلسی که قرار بود مبنای انتخاب دولتی هماهنگ با مسیری باشد که هدف اصلی آن «تضعیف دولتها، فروپاشی ساختارهای منطقه و تقویت اسرائیل از طریق قدرت، خشونت و تروریسم» است.
هدف نخست: شکست توطئه کاهش مشارکت در استانهای مرکزی و جنوبی
آیتالله موسوی توضیح داد که پیششرط موفقیت این پروژه، کاهش مشارکت انتخاباتی در استانهای مرکزی و جنوبی عراق بود. او با اشاره به برخی جریانهای «سکولار و غربزده» تصریح کرد: این گروهها بر این گمان بودند که در صورت رویگردانی مردم، خواهند توانست با پول سیاسی و خرید آرا نتیجه انتخابات را مطابق خواست خود رقم بزنند.
وی افزود: این جریانها میدانستند ملت عراق ملتی آگاه، هشیار و پایبند به حاکمیت ملی است و هرگز وارد پروژههایی که استقلال کشور را تضعیف میکند، نخواهد شد.
مشارکت تاریخی مردم و ناکامی پروژه خارجی
امام جمعه بغداد با اشاره به آمار کمیساریای عالی انتخابات گفت: میزان مشارکت مردمی به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است؛ رقمی که او آن را بیشترین میزان مشارکت در ۱۵ سال اخیر برشمرد.
وی تأکید کرد: «این پیروزی متعلق به هیچ حزب و جریان سیاسی نیست؛ این پیروزی، پیروزی ملت عراق است؛ ملتی که بزرگی توطئه را درک کرد و با وجود تهدیدها، پول سیاسی و عملیات روانی یأسآفرین، با حضور گسترده خود آن را خنثی ساخت.»
هشدار شیوخ عشایر درباره آینده شیعیان عراق
آیتالله موسوی با اشاره به سفرهای خود به استانهای جنوبی گفت: «از بزرگان و شیوخ عشایر هشدارهای روشنی شنیدم مبنی بر اینکه در صورت موفقیت پروژه تبعیت از تصمیم آمریکایی، آینده شیعیان عراق با خطر جدی مواجه خواهد شد.»
به گفته وی، این هشدارها نشان میدهد سطح آگاهی مردمی به مرحلهای رسیده که میتواند هر تلاشی برای تضعیف عراق و حاکمیت آن را ناکام بگذارد.
خطاب به نمایندگان: پیروزی شما، پیروزی ملت است
او خطاب به نمایندگان تازهمنتخب تأکید کرد: «پیروزی شما نه حزبی است و نه شخصی؛ بلکه نشانه آگاهی ملت عراق است.»
آیتالله موسوی از آنان خواست پاسداری از حاکمیت ملی را نخستین وظیفه پارلمان در روابط خارجی بهویژه با ایالات متحده قرار دهند و از ورود به هر پروژهای که هدف آن تجزیه منطقه یا تضعیف دولت عراق باشد، پرهیز کنند.
افشای طرح «خاورمیانه جدید» و نقش اسرائیل
وی با اشاره به طرح آمریکایی ـ اسرائیلی برای «خاورمیانه جدید» گفت: «در واشنطن سخنانی منتشر شده که براساس آن، برخی نیروها در سوریه وظیفه یافتهاند با داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله مقابله کنند؛ آن هم تحت حمایت آشکار اسرائیل.»
امام جمعه بغداد تأکید کرد: هدف اصلی این پروژه، تبدیل اسرائیل به قدرت مرکزی منطقه و کاهش حاکمیت کشورهای منطقه است.
هشدار نسبت به انتقال مدل سوریه به عراق
آیتالله موسوی خاطرنشان کرد: برخی نیروهای عراقی نیز پیش از انتخابات شعارهایی شبیه معارضان سابق سوریه سر دادند؛ از جمله قطع رابطه با ایران، انحلال حشد شعبی، پایان دادن به مقاومت و سپردن تصمیمات امنیتی و سیاسی عراق به آمریکا.
او تصریح کرد: ناکامی این جریانها در انتخابات، عراق را از یک سناریوی خطرناک نجات داد.
جمع بندی
آیتالله سید یاسین موسوی در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین نمایندگان ملت گفت: «عراق، حاکمیت ملی آن و آینده شیعیان امیرالمؤمنین(ع)، امانتی بر گردن نمایندگان است.»
وی تأکید کرد: ملت آگاه عراق میتواند و باید هرگونه تلاش برای بازگرداندن عراق به مدار سلطه خارجی را خنثی کند.
