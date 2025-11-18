به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «تأثیرات ماندگاری حکومت حزب عدالت و توسعه بر اسلام سیاسی و روند سیاستگذاری دینی ترکیه» از سوی خبرگزاری ابنا و با همکاری اندیشکده زاویه برگزار می‌شود.

در این نشست آقایان دکتر عباس خامه‌یار، مشاور امور بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع «تاثیر ماندگاری حزب عدالت و توسعه بر ماهیت اسلام سیاسی ترکیه در عرصه داخلی و منطقه‌ای»، دکتر محمد دین‌محمدی، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات حکمرانی با موضوع «تأثیر ماندگاری حزب عدالت و توسعه در نظام مسائل جامعه شیعیان ترکیه» و خانم دکتر زهرا کبیری‌پور، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه علویون با موضوع «تأثیر ماندگاری حزب عدالت و توسعه در نظام مسائل جامعه علویان» به ارائه بحث خواهند پرداخت.

دکتر محمد صادقیان، رئیس اداره‌ مشترک‌المنافع و ترکیه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) نیز دبیری این نشست را برعهده دارند.

این نشست پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ـ ساعت ۹:۳۰ در قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، طبقه همکف، سالن اهل‌بیت(ع) برگزار و به‌صورت زنده از صفحه آپارات خبرگزاری ابنا پخش می‌شود.

علاقمندان جهت حضور در این نشست تخصصی می‌توانند از طریق درگاه ارتباط با خبرگزاری ابنا در پیامرسان ایتا به نشانی ahlalbayt24@ ثبت‌نام کنند.

