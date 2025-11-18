اعتراض در استانبول به دخالت امارات در سودان با نماد “درهم خونین”

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از مردم ترکیه با تجمع مقابل کنسولگری امارات در استانبول، اعتراض خود را نسبت به آنچه دخالت و نقض حقوق بشر در سودان توسط ابوظبی می‌دانند، اعلام کردند.

در این اعتراض، معترضان با رنگ‌آمیزی درهم اماراتی به رنگ خون، نمادی از نقش امارات در بحران سودان به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که منابع مالی حاصل از سودان، به‌ویژه ذخایر طلا، توسط امارات صرف حمایت از شبه‌نظامیان واکنش سریع می‌شود؛ حمایتی که به تشدید خشونت، ناامنی و کشتار غیرنظامیان انجامیده است.

کارشناسان حقوق بشری نیز هشدار دادند که چنین مداخلاتی می‌تواند روند صلح و ثبات در سودان را به تأخیر اندازد و جامعه جهانی را ملزم به پاسخگویی فوری سازد.

