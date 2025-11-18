حمله پهپادی جدید اسرائیل به جنوب لبنان + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری در لبنان از حمله جدیدی از طرف رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند.

رسانه‌های لبنانی گزارش کردند، امروز یک خودرو در بنت جبیل در نزدیکی یک بیمارستان دولتی هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

شبکه خبری المیادین به نقل از خبرنگار خود در جنوب لبنان گزارش کرد، یک پهپاد رژیم صهیونیستی با دو موشک یک خودرو را در بنت جبیل هدف قرار داد.

این حملات، نقض آتش‌بس و همچنین نقض قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل است که در خصوص پایان جنگ سال ۲۰۰۶ صادر شده است.

همچنین دو روز پیش، رئیس جمهور لبنان جوزف عون از یوسف راجی وزیر امور خارجه خود خواست تا به نمایندگی دائم کشورش در سازمان ملل دستور دهد تا شکایت فوری لبنان را در شورای امنیت مطرح کند و به آغاز ساخت دیوار بتنی در مرز جنوبی توسط اسرائیل که "خط آبی" را نقض میکند و از زمان عقب‌نشینی صهیونیستها در سال ۲۰۰۰ تصویب شده، اعتراض کند.

......................

پایان پیام