به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین قاسم کاکایی، استاد دانشگاه شیراز، در همایش بینالمللی «جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با اشاره به ویژگیهای فلسفی و عرفانی مکتب شیراز، گفت: این مکتب تلفیقی از فلسفه مشاء، فلسفه اشراق و عرفان است که حکمای آن با سیر فلسفی به اصالت وجود رسیدند و توانستند مسائل علمی، اخلاقی و معنوی را در هم بیامیزند.
وی افزود: مکتب شیراز در برابر سه نوع جهل و جاهلیت ایستادگی کرده است؛ جهلزدایی علمی، جهالتزدایی عملی و جاهلیتزدایی فرهنگی و دینی، که این ویژگیها آن را از دیگر جریانهای فلسفی متمایز میسازد.
حجت الاسلام والمسلمین کاکایی با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب شیراز، اظهار کرد: این شهر با پذیرش فرهنگهای گوناگون و مدارای اجتماعی، حتی در برابر حمله مغول و دورههای سخت تاریخی، توانست مسیر رشد علمی و فلسفی خود را حفظ کند.
وی با بیان اینکه شیراز از قرن هشتم میلادی به عنوان شهر عشق شناخته میشده، گفت: هجرت فرزانگان از سراسر جهان اسلام به این شهر و مدارای فرهنگی مردم، زمینهساز ظهور حکمت، عقلانیت و علوم انسانی شد.
استاد دانشگاه شیراز با نقل قولی از ناصر بخارایی، خاطرنشان کرد: شیراز تنها شهری بود که در بازار آن، ۴۴ نفر از اولیای خدا پشت ترازوها حضور داشتند و این امر باعث شد بازار، مدارس و خانقاهها فضایی امن و فرهنگی داشته باشند.
وی همچنین به مدارس تاریخی شیراز از جمله مدرسه منصوریه و مدرسه خان اشاره کرد و آنها را نقطه آغاز و پایان دوران حکمت شیراز دانست؛ مدارسی که محل تحصیل حکمای بزرگی چون ملا عبدالله یزدی، جلالالدین دوانی، محمود دهدار و محمد دهدار بودهاند.
حجت الاسلام والمسلمین کاکایی تصریح کرد: شیراز محل دفن علمای بزرگی چون شمسالدین محمد لاهیجی و میر سید شریف جورجانی است و در طول تاریخ، کانون تجمع نهرهای متعدد حکمت بوده که در نهایت به دریای حکمت متعالیه تبدیل شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برکات این همایش مسیر پژوهشهای آینده و احیای مکتب شیراز را در سطح ملی و بینالمللی هموار کند و میراث فرهنگی و تمدنی این شهر همچنان زنده بماند.
