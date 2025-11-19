به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ در نشست خبری مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس که صبح چهارشنبه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت «روز ملی شهید گمنام» گفت: سالهاست روز شهادت حضرت زهرا(س) به نام روز ملی شهید گمنام نامگذاری شده و امسال نیز در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، عطر حضور این لالههای فاطمی در سراسر کشور پیچیده است. ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به استانهای مختلف همزمان با آغاز دهه فاطمیه، حال و هوایی ویژه به کشور بخشیده است.
سردار حسنزاده با اشاره به تشییع گسترده پیکر شهدای گمنام در سراسر کشور افزود: این کاروان عظیم شهدا در حالی تشییع میشوند که ملت ایران بهتازگی دفاع مقدس دوم؛ یعنی دفاع مقدس ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت. آنچه در این نبرد مشاهده شد، تکرار همان فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و مقاومت دوران دفاع مقدس بود؛ فرهنگی که شهدای هشت سال دفاع مقدس با خون خود آن را تثبیت کردند.
وی با اشاره به ادعاهای رسانههای غربی درباره نسل جوان گفت: دشمن القا میکرد جوان امروز همچون نسل اول انقلاب نمیایستد؛ اما جهان در جنگ ۱۲ روزه دید که جوانان این سرزمین همان روحیه، شهامت، رشادت و جانفشانی رزمندگان دهههای نخست انقلاب را دارند. ملت ما، پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب و چهار دهه پس از دفاع مقدس، یکبار دیگر نشان دادند که همچنان پای انقلاب، کشور، هویت و تمامیت ارضی خود ایستادهاند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ عظمت حضور مردمی در تشییع شهدای گمنام را پیامآور مقاومت دائمی دانست و افزود: شهدای گمنام رسالتی روشن دارند؛ اینکه پیام ایثار، جهاد و ایستادگی را در شهرها و استانهای ما زنده نگه دارند. ملت ما نیز هر ساله نشان دادهاند که چگونه با احترام و شکوه با این پیکرهای مطهر وداع میکنند.
وی درباره برنامههای امسال گفت: پیکر ۳۰۰ شهید گمنام شامل ۲۰۰ شهید برای استانها و ۱۰۰ شهید برای تهران آماده تشییعاند. روز دوشنبه، سوم آذرماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، کاروان "لالههای فاطمی" ساعت ۸ صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا حرکت خواهد کرد. خانواده شهدا، خانواده شهدای اقتدار، شهدای دانشمند، خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، فرهنگیان، دانشآموزان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور خواهند داشت.
وی افزود: تمام تمهیدات ترافیکی، خدماتی، بهداشتی و پذیرایی با همکاری شهرداری، مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، و مواکب مردمی فراهم شده و مراسم با نظم و امنیت کامل برگزار میشود. همچنین مراسم وداع در شب شهادت حضرت زهرا(س) در موزه انقلاب و دفاع مقدس با برنامههای معنوی ویژه برگزار خواهد شد.
سردار حسنزاده با اشاره به پیامهای پس از جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: این جنگ بار دیگر وحدت ملی، همبستگی و یکپارچگی ملت ایران را به نمایش گذاشت. این حضور باشکوه مردمی دو پیام دارد: نخست برای دوستان و ملت ایران که نشان میدهد مردم بر عهد خود با خدا، شهدا و ولایت پایدارند؛ و دوم برای دشمنان انقلاب که همیشه هرگاه تعرضی به ایران شده، این ملت بودهاند که اراده خود را تحمیل کردهاند، همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه دشمن نتوانست به اهدافش برسد و به آتشبس التماسی تن داد.
وی با اشاره به پیشرفتهای ۴۷ ساله جمهوری اسلامی گفت: دشمن تلاش میکند مسیر پیشرفت ملت را سد کند، اما ایران امروز در بسیاری از شاخصهای علمی، دفاعی، هستهای صلحآمیز، پزشکی، نانو، پهپادی و موشکی جزو ده کشور نخست دنیاست و همین موضوع موجب نگرانی جدی قدرتهای سلطهگر شده است.
سردار حسنزاده در بخش پایانی سخنانش به اوضاع غزه اشاره کرد: در حالی که آتشبس اعلام شده، رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود ادامه میدهد، اما ملت مظلوم غزه در عین مظلومیت، رژیم صهیونیستی را زمینگیر کردند و اراده خود را بر آن تحمیل نمودند. امیدواریم بهزودی شاهد پیروزی کامل مردم غزه و مقاومت باشیم.
