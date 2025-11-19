  1. صفحه اصلی
دبیر علمی همایش «سیره نبوی در طب»:

سیره نبوی(ص) ظرفیت ورود به عرصه‌های نوین سلامت جهانی را دارد

۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۷
کد مطلب: 1752118
دبیر علمی همایش «سیره نبوی در طب» با اشاره به مشارکت پژوهشگران بین‌المللی در این رویداد گفت: حضور اندیشمندان از دانشگاه‌های معتبر جهان نشان می‌دهد که سیره نبوی(ص) می‌تواند در حوزه‌های نوین سلامت و اخلاق پزشکی در سطح جهانی اثرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمود نجابت، در هفتمین همایش بین‌المللی «سیره نبوی(ص) در طب» که با محوریت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در طب و علوم مرتبط با سلامت معنوی و اخلاق پزشکی در سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار شد، با تشریح برنامه‌های علمی این دوره، از پذیرش ۱۱۹ مقاله برای ارائه به صورت پوستر و انتخاب پنج مقاله برتر برای ارائه شفاهی خبر داد.

وی با اشاره به تنوع موضوعی نشست‌ها، اظهار کرد: برنامه علمی این دوره شامل ۸ نشست تخصصی در حوزه‌های تاریخ طب، طب اسلامی، اخلاق پزشکی، علوم رفتاری و مطالعات دینی است. همچنین سه کارگاه آموزشی میان‌رشته‌ای با هدف ارتقای مهارت‌های پژوهشی برای شرکت‌کنندگان طراحی شده است.

نجابت با تأکید بر بُعد بین‌المللی این رویداد، به حضور پژوهشگرانی از دانشگاه دوک آمریکا و کشورهایی مانند یونان و لبنان اشاره کرد و افزود: این مشارکت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت گسترده سیره نبوی(ص) برای ورود به عرصه‌های نوین سلامت، معنویت و اخلاق پزشکی در سطح جهانی است.

