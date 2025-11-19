به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، در آیین اختتامیه سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن فراجا که در حرم شاهچراغ(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای قرآن و عترت در هدایت انسان، اظهار داشت: خداوند برای راهبری بشر دو رسول قرار داده است؛ عقل به عنوان پیام‌آور درونی و پیامبران الهی به عنوان راهنمایان بیرونی.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) در وصیت خود بر تمسک به ثقلین تأکید کرده‌اند، افزود: قرآن و عترت چراغ راه انسان برای دوری از گمراهی و دستیابی به فضایل اخلاقی هستند.

استاندار فارس ادامه داد: انسان موجودی مختار است و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و الگوگیری از سیره معصومین، می‌تواند مسیر تکامل را طی کرده و کمال انسانی خود را شکوفا سازد.

امیری با اشاره به آموزه‌های بنیادین قرآن همچون توحید، علم، اعتماد به خداوند و تدبر، تصریح کرد: این مفاهیم انسان را در برابر چالش‌ها مقاوم کرده و ابزار رشد فردی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌سازند.

وی همچنین با تأکید بر نقش عقل و علم در قرآن، گفت: این کتاب آسمانی راهنمای جامع زندگی و منبع اقتدار انسان در عرصه‌های گوناگون است.

در پایان، استاندار فارس با اشاره به تأثیر معنوی تلاوت قرآن خاطرنشان کرد: یاد خداوند از طریق قرآن، آرامش دل‌ها را به همراه دارد و روح انسان را در مسیر هدایت و تعالی غنی می‌سازد.

