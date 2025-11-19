قرآن، چراغ هدایت و ضامن امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در آیین اختتامیه سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن فراجا که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد، عمل به قرآن و آموزه‌های اهل بیت(ع) را راه‌حل بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه به این منابع نورانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور، گفت: عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت و روحیه شهادت‌طلبی شهیدان گرانقدر است. ما هرچه داریم، از آنان است و باید قدردان خانواده‌های شهدا باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین شیرازی با بیان اینکه قرآن کلام خدای متعال است، افزود: علم انسان در برابر علم الهی قطره‌ای در برابر اقیانوس است و قدرت خداوند با اراده «کن فیکون» تحقق می‌یابد. این کتاب نور و هدایتگر است و هرکس به میزان تقوا و تلاش خود می‌تواند از آن بهره‌مند شود.

وی تأکید کرد: اگر بشر تسلیم مفسران واقعی قرآن، یعنی اهل بیت(ع) شود و به متن قرآن عمل کند، بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی برطرف خواهد شد. انسانی که دلش به قرآن وصل باشد، گمراه نمی‌شود و مسیر سعادت را برای خود و اطرافیانش فراهم می‌سازد.

رئیس عقیدتی ـ سیاسی فراجا در ادامه خطاب به حافظان و قاریان قرآن، تلاوت روزانه و تثبیت آیات الهی را توفیقی الهی دانست و گفت: قدر این نعمت را بدانید و شکرگزار لطف خداوند باشید.

وی افزود: چه کسی حافظ باشد، چه قاری، چه مفسر و متدبر، همه این‌ها از الطاف الهی است و هرچه شکر این نعمت بیشتر باشد، ارتباط انسان با قرآن عمیق‌تر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین شیرازی در پایان این مراسم، مسابقات سراسری قرآن فراجا را فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی و عمل صالح دانست و اظهار کرد: باید زمینه انس روزافزون با قرآن در زندگی فردی و اجتماعی فراهم شود.

