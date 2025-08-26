علامه ناصر عباس جعفری رئیس جریان اپوزیسیون در مجلس سنای پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان، سناتور علامه ناصر عباس جعفری رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین را به عنوان رئیس جدید جناح مخالف در مجلس سنای این کشور منصوب کرد.

این تصمیم درپی سلب صلاحیت سناتور شبلی فراز از عضویت در سنای پاکستان پس از حکم قضایی علیه وی از سوی یک دادگاه ضد تروریسم گرفته شده است.

عمران‌ خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، پس از برکنار شدن از این منصب و از تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.

