به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره مقابله با تروریسم پاکستان اعلام کرد که در شهر کراچی بر اساس اطلاعات محرمانه عملیاتی انجام داد و چهار مظنون مرتبط با گروه ممنوعه لشکر جهنگوی ــ از جمله یک عامل قتلهای هدفمند ــ را بازداشت کرد.
بهگفته سخنگوی اداره مقابله با تروریسم، این عملیات در پی گزارشهای منابع پلیس و در ادامه قتلهای هدفمند اخیر با انگیزه فرقهای انجام شده است.
طبق بیانیه، عامل بازداشتشده با نام امین ملقب به مُنا عضو گروه حافظ قاسم رشید بوده و پیشتر نیز در پروندههای تروریستی بازداشت و روانه زندان شده بود.
در جریان بازجویی اولیه، مظنون اصلی اعتراف کرده که همراه با همدستانش چند تن از منابع پلیس و فردی به نام عادل حسین را با انگیزه فرقهای در منطقه شهرک اورنگی به قتل رسانده است.
بهگفته سخنگوی اداره مقابله با تروریسم، سه مظنون دیگر با نامهای عاصم احمد، زینالعابدین و محمد افروز شناسایی شدهاند و از آنان چهار قبضه سلاح کمری همراه با مهمات کشف و ضبط شده است.
این اداره درباره سوابق مجرمانه این افراد اعلام کرده است که پروندههای متعدد مربوط به تروریسم و جرائم سنگین دیگر علیه آنها در کلانتریهای مختلف شهر ثبت شده است.
در جریان بازجویی، بازداشتشدگان همچنین اعتراف کردهاند که بهتازگی در محدوده کلانتری شهرک اورنگی، فردی به نام شهباز خان را به ظن همکاری با پلیس با شلیک گلوله به قتل رساندهاند؛ و عادل حسین نیز در محدوده اقبالمارکت به دلیل وابستگی به یک فرقه مذهبی مخالف هدف قرار گرفته و کشته شده است.
